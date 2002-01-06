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Раздел: Медицина  
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В чем польза имбирной воды

В чем польза имбирной водыМедики рекомендуют также выпивать утром на голодный желудок воду с корнем имбиря.

Известно, что вода с лимоном, выпитая натощак, приносит огромную пользу для организма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.

Имбирная вода содержит все необходимые питательные вещества, которые в несколько раз улучшают работу всех органов и способствуют отменному самочувствию. EtCetera узнал, как приготовить и в чем польза имбирной воды.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА НАПИТКА?

1 Способствует пищеварению. Выпивая стакан имбирной воды натощак, можно навсегда забыть о проблемах с пищеварением и запорах. Клетчатка, которая содержится в имбире, улучшает перистальтику кишечника и способствует выведению из организма продуктов жизнедеятельности. Также имбирь помогает снизить кислотность желудочного сока.

2 Улучшает кровообращение. В состав имбиря входят магний, калий и цинк. Эти компоненты помогут подавить воспалительные процессы, происходящие в организме, и улучшить кровоток. Также имбирная вода уменьшает количество холестерина.

3 Выводит лишнюю жидкость из организма. Благодаря своим диуретическим и противовоспалительным свойствам, имбирная вода является хорошим натуральным средством против задержки жидкости в организме. Этот напиток выводит лишнюю жидкость, скопившуюся в тканях организма, что способствует омоложению и хорошему самочувствию.

4 Укрепляет иммунитет. Имбирная вода насыщает организм полезными питательными веществами, поддерживая таким образом иммунитет. Также имбирь способствует выработке антител, которые держат под контролем условно-патогенную микрофлору нашего организма.

5 Помогает бороться с судорогами. Судороги, как правило, провоцирует дисбаланс электролитов. В имбирной воде содержаться минералы, которые нормализуют этот баланс и помогут справиться с судорогами.

ГОТОВИМ СТРОГО ПО РЕЦЕПТУ
Для приготовления напитка понадобится столовая ложка натертого корня имбиря, 3 чашки воды, сок половины лимона и столовая ложка меда.

Имбирь нужно натереть на мелкой терке и добавить в кастрюлю с водой. Довести до кипения и проварить 10-15 минут. Снять напиток с огня, остудить и добавить сок лимона.

Отвар процедить и остудить. В остывший отвар добавить мед.

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Употреблять имбирную воду рекомендуется натощак, хотя можно это делать и в любое время дня.
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 Теги: имбирь, польза

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Сегодня, 07:55 » Автор: Наталья Кошелева
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