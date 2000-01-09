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Раздел: Медицина  
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Ученые разрабатывают лекарство от старости

Ученые разрабатывают лекарство от старостиРазработку неинвазивных препаратов из морских ежей для лечения ишемической болезни сердца, катаракты, глаукомы, диабета, атеросклероза, хронических воспалительных заболеваний легких и возрастных изменений начали в Тихоокеанском институте биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"В институте стартовал новый проект по разработке неинвазивных препаратов на основе эхинохрома — хиноидного пигмента морских ежей, которые найдут широкое применение для лечения ишемической болезни сердца, катаракты, глаукомы, диабета, атеросклероза, хронических воспалительных заболеваний легких и возрастных изменений", — говорится в сообщении.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Rambler.

Препарат на основе эхинохрома — "Гистохром" — выпускается только в форме раствора для инъекций, так как лекарственная субстанция этого препарата плохо растворима в воде. По словам одного из разработчиков лекарственного препарата, заведующего лабораторией морских хиноидных соединений Сергея Федореева, инъекционные формы не очень удобны для применения.

Одна из особенностей существующего лекарства — малый срок годности, поэтому одна из задач разработки — повысить растворимость препарата и защитить его от окисления, сохраняя и усиливая его фармакологические свойства.

Партнером в реализации этого проекта стал Центр сердечно-сосудистых и метаболических болезней университета Инье из Республики Корея. С российской стороны проект поддержан министерством образования и науки Российской Федерации.

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Неинвазивный — термин, который используется для характеристики методов исследования или лечения, во время которых на кожу не оказывается никакого воздействия с помощью игл или различных хирургических инструментов.
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 Теги: лекарство, старость

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Сегодня, 08:51 » Автор: Наталья Кошелева
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