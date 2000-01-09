Раздел: Медицина
Ученые разрабатывают лекарство от старости
Разработку неинвазивных препаратов из морских ежей для лечения ишемической болезни сердца, катаракты, глаукомы, диабета, атеросклероза, хронических воспалительных заболеваний легких и возрастных изменений начали в Тихоокеанском институте биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук.
"В институте стартовал новый проект по разработке неинвазивных препаратов на основе эхинохрома — хиноидного пигмента морских ежей, которые найдут широкое применение для лечения ишемической болезни сердца, катаракты, глаукомы, диабета, атеросклероза, хронических воспалительных заболеваний легких и возрастных изменений", — говорится в сообщении.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Rambler.
Препарат на основе эхинохрома — "Гистохром" — выпускается только в форме раствора для инъекций, так как лекарственная субстанция этого препарата плохо растворима в воде. По словам одного из разработчиков лекарственного препарата, заведующего лабораторией морских хиноидных соединений Сергея Федореева, инъекционные формы не очень удобны для применения.
Одна из особенностей существующего лекарства — малый срок годности, поэтому одна из задач разработки — повысить растворимость препарата и защитить его от окисления, сохраняя и усиливая его фармакологические свойства.
Партнером в реализации этого проекта стал Центр сердечно-сосудистых и метаболических болезней университета Инье из Республики Корея. С российской стороны проект поддержан министерством образования и науки Российской Федерации.
Читайте также: Чем умнее человек в молодости, тем здоровее в старости, - ученые
Неинвазивный — термин, который используется для характеристики методов исследования или лечения, во время которых на кожу не оказывается никакого воздействия с помощью игл или различных хирургических инструментов.
"В институте стартовал новый проект по разработке неинвазивных препаратов на основе эхинохрома — хиноидного пигмента морских ежей, которые найдут широкое применение для лечения ишемической болезни сердца, катаракты, глаукомы, диабета, атеросклероза, хронических воспалительных заболеваний легких и возрастных изменений", — говорится в сообщении.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Rambler.
Препарат на основе эхинохрома — "Гистохром" — выпускается только в форме раствора для инъекций, так как лекарственная субстанция этого препарата плохо растворима в воде. По словам одного из разработчиков лекарственного препарата, заведующего лабораторией морских хиноидных соединений Сергея Федореева, инъекционные формы не очень удобны для применения.
Одна из особенностей существующего лекарства — малый срок годности, поэтому одна из задач разработки — повысить растворимость препарата и защитить его от окисления, сохраняя и усиливая его фармакологические свойства.
Партнером в реализации этого проекта стал Центр сердечно-сосудистых и метаболических болезней университета Инье из Республики Корея. С российской стороны проект поддержан министерством образования и науки Российской Федерации.
Читайте также: Чем умнее человек в молодости, тем здоровее в старости, - ученые
Неинвазивный — термин, который используется для характеристики методов исследования или лечения, во время которых на кожу не оказывается никакого воздействия с помощью игл или различных хирургических инструментов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
407
0
Оставьте свой комментарий