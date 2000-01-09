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Медики рассказали о неожиданном вреде обычного чая

Медики рассказали о неожиданном вреде обычного чаяНа заметку.

Существует несколько исследований, которые утверждают, что чай может нести как пользу, так и вред.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Чай превосходно утоляет жажду и бодрит, снижает уровень холестерина и нормализует работу сердечно-сосудистой системы, замедляет старение и даже делает умнее.

Но есть и негативные стороны от его употребления.

1. Горячий чай может вызвать кровотечение

Британский отоларинголог и пластический хирург Генри Шарп (Henry Sharpe) полагает, что привычка пить чай обжигающе горячим может плохо сказаться на сосудах носоглотки. Пар из чашки заставляет их расширяться и нередко провоцирует носовые кровотечения.

Кроме того, существует версия, что горячий чай может увеличить риск развития рака пищевода. К счастью, с ней согласны не все.

В любом случае оптимальной температурой напитка считаются 50–60 °С. Чтобы достичь идеала, чашке со свежезаваренным питьём достаточно постоять 5–7 минут при комнатной температуре.

2. Слишком крепкий чай разрушает зубы и кости

The New England Journal of Medicine опубликовал истории нескольких пациентов, пострадавших от привычки пить слишком крепкий напиток. Так, примечателен случай 47-летней женщины, на протяжении 17 лет ежедневно угощавшейся чаем, заваренным из 100–150 пакетиков. За относительно короткий срок она потеряла практически все зубы и приобрела излишнюю хрупкость костей. Это симптомы скелетного флюороза. Его вызывает накопление в костях фтора, поступающего в том числе из крепкого чая.

Понятно, что столько крепкого чая не каждый в себя вольёт, однако помнить о мере всё-таки стоит. Диетологи рекомендуют употреблять не более 4–5 чашек в день.

3. Чай может содержать тяжёлые металлы

В 2013 году канадский Journal of Toxicology опубликовал результаты исследования большого количества образцов пакетированного чая из разных регионов планеты.

Токсикологи обнаружили в образцах тяжёлые металлы, в частности свинец, алюминий, мышьяк и кадмий. Предполагается, что металлы попадают в чайные листья из-за загрязнённости почвы: нередко плантации располагаются, например, рядом с неэкологичными угольными электростанциями.

Концентрация металлов в напитке зависит от времени заваривания. Если пакетик находится в воде 15–17 минут, уровень токсичных веществ поднимается до небезопасного (например, в некоторых образцах концентрация алюминия составила до 11 449 мкг/л при допустимом дневном максимуме в 7 000 мкг/л).

Учёные сделали вывод: чем дольше заваривается чай, тем больше всякой гадости вымывается из листьев в воду. Поэтому не стоит настаивать напиток дольше 3 минут.

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Ещё один вариант — отдавать предпочтение белому чаю. Его листья срывают совсем молодыми, а значит, они не успевают накопить в себе критическую дозу тяжёлых металлов.
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 Теги: здоровье, чай

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Сегодня, 21:04 » Автор: Наталия Невская
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