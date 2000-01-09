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Медики назвали самые эффективные диеты

Медики назвали самые эффективные диетыВ наше время существуют тысячи различных диет, которые предлагают быстрые и эффективные результаты.

Но не стоит забывать, что эффективная диета – это в первую очередь не та, которая избавит вас 5 килограммов за неделю, а та, которая не навредит вашему здоровью и позволит иметь отличную физическую форму, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На сайте Национального института сердца, легких и крови NHLBI опубликовали доклад экспертов U.S. News and World Report. Ученые проанализировали наиболее популярные диеты и составили список самых эффективных. К слову, главным принципом отбора была не резкая потеря веса, а положительное влияние на организм.

Диета Dash

Первое место в списке поделили две диеты: популярная в США Dash (диетические подходы к прекращению гипертонии) и средиземноморская. Основной принцип диеты Dash заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Главная цель такой системы питания — снижение кровяного давления и уровня холестерина. Диетологи заявляют, что Dash работает лучше, чем многие лекарственные препараты от гипертонии, к тому же она способствует постепенному снижению веса.

Медики назвали самые эффективные диеты


Основные принципы диеты Dash:
- ограничение приема алкогольных напитков;
- повышение физической активности;
- ограничение потребления соли;
- адекватное потребление калия, магния, кальция;
- отказ от курения;
- ограничение потребления жиров животного происхождения.

Средиземноморская диета

В основе такой системы питания сложные углеводы (булгур, коричневый рис, паста из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб), овощи и фрукты, оливковое масло, орехи, рыба, мясо птицы (в ограниченных количествах). Диета не исключает из рациона красное мясо и сладости, но необходимо употреблять эти продукты в ограниченном количестве. Такое питание помогает снизить вес, улучшить работу сердца и мозга, предотвратить развитие диабета и даже избежать онкологических заболеваний.

Медики назвали самые эффективные диеты


Основные принципы средиземноморской диеты:
- ежедневно употребляйте небольшое количество сыра и йогурта;
- раз в неделю употребляйте небольшое количество рыбы и курятины;
- ешьте как можно больше растительной пищи, особенно овощей и фруктов;
- свежие овощи подавайте как обычный десерт;
- съедайте до 4 яиц в неделю (включая, используемые в приготовлении блюд и выпечке);
- рядовое дневное меню должно состоять из 3 блюд;
- пейте воду вместо газированных напитков;
- ежедневно занимайтесь спортом (прогулки, бег и т.д.).

Гибкая вегетарианская диета

Сторонники гибкой вегетарианской диеты, по данным ученых, весят на 15% меньше сторонников мяса, а также они менее подвержены инфарктам, диабету и раку, а также живут в среднем на 3,6 года дольше. Данная система питания призывает к отказу от мяса, но допускает исключения, если все же очень хочется (важно прислушиваться к потребностям организма).

Медики назвали самые эффективные диеты


Главные принципы гибкой вегетарианской диеты:
- добавьте в свой рацион продукты, содержащие белок (не мясо). Например, чечевицу, нут и сою с коричневым рисом и кинву;
- пища должна быть свежей, откажитесь от консервов и полуфабрикатов;
- размер порции не должен превышать 400 г для женщин и 500-600 г — для мужчин;
- с вегетарианством прекрасно сочетаются все виды спорта на выносливость, гимнастики типа йоги и пилатеса, а несколько хуже — классические силовые упражнения.

Диета тех, кто следит за весом (weight watchers)

Диета не требует кардинального изменения пищевых привычек. Основные принципы диеты: ежедневно записывать все, что было съедено, пить не менее 8 стаканов жидкости в день, принимать мультивитамины, съедать не менее пяти наименований овощей и фруктов, регулярно заниматься физической активностью, следовать программе питания (подбирается индивидуально) .

Медики назвали самые эффективные диеты


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Если ответственно подходить к выбору продуктов и питаться сбалансировано, то риск сорваться с диеты гораздо меньше, чем при жестких ограничениях.

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 Теги: медики, диета

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Сегодня, 08:59 » Автор: Татьяна Ларина
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