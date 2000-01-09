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Раздел: Медицина  
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Стало известно, как нужно правильно устранять последствия похмелья

Стало известно, как нужно правильно устранять последствия похмельяУченые дали простые советы, как нужно правильно опохмеляться

При сильном затянувшемся похмелье лучше обратиться к врачу, но если состояние средней тяжести, - его можно купировать в домашних условиях. Готовиться к похмелью стоит заранее, - до того, как поднята первая рюмка, считают эксперты.

По словам врачей, перед новогодним праздником можно принять обычный активированный уголь из расчета одна таблетка на 10 килограммов массы тела - это облегчит утреннее состояние. Подобно углю действуют также энтеросгель, овсяная каша, рис, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthylliving

Чтобы помочь печени во время употребления спиртного, полезно чаще пить чистую воду. Если нет проблем с сердечно-сосудистой системой, то на следующий день после застолья можно использовать физическую активность, заставляющую пропотеть и вывести с потом вещества распада алкоголя.

Также помогают быстрее освободиться от остатков спиртного в организме цитрусовые, - лучше не в виде сока, а в виде необработанных плодов. Если поднялся аппетит, то в ситуации похмелья врачи рекомендуют воздержаться от жирного. Вместе этого стоит предпочесть легкие супы, рыбу, пюре из овощей. Очень полезны бананы или картофель, так как помогают восстановить нарушенный алкоголем калиевый баланс в организме.

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Из лекарств, способных помочь при похмелье, медики посоветовали аспирин (шипучий эффективнее). Таблетки, содержащие парацетамол (панадол, цитрамон), принимать не стоит.
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Сегодня, 00:49 » Автор: Ярослав Яковенко
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