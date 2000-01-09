Названы главные причины переедания

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Сотрудник университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис объяснила, почему люди часто переедают

Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память.