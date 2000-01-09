» » Названы главные причины переедания
Раздел: Медицина  
0

Названы главные причины переедания

Названы главные причины перееданияДиетологи назвали главные причины обжорства

В Великобритании ученые из Сассекского университета провели расследование вопроса о том, что может приводить к развитию систематического переедания у людей. Специалисты осуществили серию экспериментов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

Подведя итоги своих наблюдений, ученые из Сассекса заключили, что определяющих причин обжорства может быть несколько. В частности, по их словам, спусковым механизмом привычки злоупотреблять калории является размер порций – в современном мире нормальной считается порция еды, которую бы в прошлом сочли слишком большой.

Во время одного из испытаний добровольцам предлагалось съесть суп. К некоторым мискам были проведены невидимые трубки, через которые добавлялся бульон. Таким образом, часть участников съедала больше остальных, не зная о добавке. Однако о своем насыщении они не сообщили раньше. Привычка есть помногу не позволила почувствовать, что в реальности их порция была преувеличенной по сравнению с другими.

Другой причиной обжорства, по словам соавтора проекта диетолога Дженни Моррис, является стремление к разнообразию блюд. «Если на столе будет множество различных блюд, тогда люди съедят в четыре раза больше положенной нормы», - рассказала врач о том, что показали эксперименты.

Тем, кому трудно контролировать свой аппетит, лучше придерживаться более однообразного рациона, считает эксперт, - это притупляет остроту гастрономического наслаждения и не стимулирует желание есть больше, а, наоборот, купирует его.

Читайте также: Названы главные причины плохой памяти

Также на склонность к обжорству влияет привычка отвлекаться во время еды - на чтение, просмотр телевизора, или на общение с другими людьми за столом, установили ученые.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: переедание, диета

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:59 » Автор: Татьяна Ларина
     829
     0

Похожие новости по теме

Ученые раскрыли пять причин обжорства Ученые раскрыли пять причин обжорства

Сотрудник университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис объяснила, почему люди часто переедают

Названы главные причины плохой памяти Названы главные причины плохой памяти

Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память.

Четыре веские причины прекратить есть перед телевизором Четыре веские причины прекратить есть перед телевизором

Это очень вредная привычка.

Названы главные причины появления жира на талии Названы главные причины появления жира на талии

Вы стали стремительно набирать лишний вес вокруг талии?

Названы главные причины анорексии Названы главные причины анорексии

Американские ученые узнали, что на самом деле становится причиной анорексии.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх