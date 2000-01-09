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Названы главные причины переедания
Диетологи назвали главные причины обжорства
В Великобритании ученые из Сассекского университета провели расследование вопроса о том, что может приводить к развитию систематического переедания у людей. Специалисты осуществили серию экспериментов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Подведя итоги своих наблюдений, ученые из Сассекса заключили, что определяющих причин обжорства может быть несколько. В частности, по их словам, спусковым механизмом привычки злоупотреблять калории является размер порций – в современном мире нормальной считается порция еды, которую бы в прошлом сочли слишком большой.
Во время одного из испытаний добровольцам предлагалось съесть суп. К некоторым мискам были проведены невидимые трубки, через которые добавлялся бульон. Таким образом, часть участников съедала больше остальных, не зная о добавке. Однако о своем насыщении они не сообщили раньше. Привычка есть помногу не позволила почувствовать, что в реальности их порция была преувеличенной по сравнению с другими.
Другой причиной обжорства, по словам соавтора проекта диетолога Дженни Моррис, является стремление к разнообразию блюд. «Если на столе будет множество различных блюд, тогда люди съедят в четыре раза больше положенной нормы», - рассказала врач о том, что показали эксперименты.
Тем, кому трудно контролировать свой аппетит, лучше придерживаться более однообразного рациона, считает эксперт, - это притупляет остроту гастрономического наслаждения и не стимулирует желание есть больше, а, наоборот, купирует его.
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Также на склонность к обжорству влияет привычка отвлекаться во время еды - на чтение, просмотр телевизора, или на общение с другими людьми за столом, установили ученые.
В Великобритании ученые из Сассекского университета провели расследование вопроса о том, что может приводить к развитию систематического переедания у людей. Специалисты осуществили серию экспериментов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Подведя итоги своих наблюдений, ученые из Сассекса заключили, что определяющих причин обжорства может быть несколько. В частности, по их словам, спусковым механизмом привычки злоупотреблять калории является размер порций – в современном мире нормальной считается порция еды, которую бы в прошлом сочли слишком большой.
Во время одного из испытаний добровольцам предлагалось съесть суп. К некоторым мискам были проведены невидимые трубки, через которые добавлялся бульон. Таким образом, часть участников съедала больше остальных, не зная о добавке. Однако о своем насыщении они не сообщили раньше. Привычка есть помногу не позволила почувствовать, что в реальности их порция была преувеличенной по сравнению с другими.
Другой причиной обжорства, по словам соавтора проекта диетолога Дженни Моррис, является стремление к разнообразию блюд. «Если на столе будет множество различных блюд, тогда люди съедят в четыре раза больше положенной нормы», - рассказала врач о том, что показали эксперименты.
Тем, кому трудно контролировать свой аппетит, лучше придерживаться более однообразного рациона, считает эксперт, - это притупляет остроту гастрономического наслаждения и не стимулирует желание есть больше, а, наоборот, купирует его.
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Также на склонность к обжорству влияет привычка отвлекаться во время еды - на чтение, просмотр телевизора, или на общение с другими людьми за столом, установили ученые.
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