Шесть важных советов, которые помогут понравиться мужчине

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1. Повышайте самооценкуНе стоит возносить своего мужчину в ранг идола, без которого ваша жизнь кажется пустой. Мужчина подсозна­тельно чувствует подобного рода установку и начинает пренебре­гать такой женщиной. Не впадайте в психологическую зависимость от мужчины, потому что это ни к чему хорошему не приведет в отношениях.2. Оставьте за собой право выбораНесмотря на то, что вы давно вместе, это не лишает вас возможности оставить за собой право выбора. Вы можете принимать знаки внимания от других мужчин, таким образом давая понять, что вы остаетесь интересной для других. Но здесь не­обходимо соблюдать меру, чтобы не разразился скандал на почве ревности.3. Научите его заботиться о васВремя от времени обращайтесь к мужчине с просьбами сделать что-то, что будет полезно для вас двоих. Вынести мусор, забить гвоздь, сходить в магазин, до­нести тяжелые сумки. Затем можете попросить его сделать что-то для вас Мелкие регу­лярные просьбы приучат ваше­го мужчину помогать вам.4. Займитесь собойВстречайтесь с друзьями, занимайтесь спортом, наводите красоту. Выделяйте время на ваши увлечения. Если у вас проблема с хобби, напи­шите список того, чем вы когда- либо хотели заниматься. И после этого сходите на несколько пробных занятий по каждому пункту из списка. Вы быстро поймете, что вам интересно. Нет ничего страш­ного в том, что у вас есть какая- то своя жизнь помимо ваших отношений. Каждый мужчина хочет видеть рядом с собой ин­тересную женшину.5. Уважайте свои желанияБы­вают ситуации, когда паре нуж­но о чем-то договориться, при­нять какое-то решение. И тут важно не только найти компро­мисс, но еще и соблюсти свои интересы. Не ставьте его ин­тересы выше ваших. Вы имее­те полное право не хотеть что- то делать, не жертвовать собой ради него. И он будет считать­ся с вами и ценить вас.6. Вдохновляйте мужчинуЕсли вы не благодарите партнера, не поддерживаете, не хвалите, то рано или поздно он перестанет делать что-либо для вас, потому что ваша благодарность, ваша реакция являются для него под­держкой и сильным стимулом. Он сделал для вас что-то полез­ное? Поблагодарите и похва­лите его. Он почувствует себя нужным, важным и полезным. Ставьте перед ним очередную цель, очеред­ную высоту, которую он дол­жен взять. Если мужчина вос­принимает вас как источник своего вдохновения, тогда и ва­ша ценность в его глазах повышается.