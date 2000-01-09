Раздел: Медицина
Как быстро улучшить состояние при начинающейся простуде
Болит голова, начинается озноб, дискомфорт во всем теле…
Всем знакомы эти первые признаки заболевания. Но что делать, если именно сейчас заболеть никак нельзя: вечером презентация или другое ответственное мероприятие, или же аврал на работе. Одним словом, нужно продержаться сутки, прежде чем позволить себе заболеть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo
Прежде всего надо оценить ситуацию: это грипп или ОРВИ? В первом случае недомогание развивается стремительно, буквально за несколько часов после контакта с инфекцией: резко повышается температура (может до 40 градусов), болит голова, может появиться ощущение дискомфорта в глазных яблоках, боль в мышцах, тошнота и рвота.
Для гриппа характерно отсутствие насморка и кашля на начальном этапе. При подозрении на грипп, врачи категорически рекомендуют «сдаться» сразу — оставаться дома и вызывать доктора. Иначе чревато осложнениями, опасными для жизни.
Если же речь идет об ОРВИ, то можно побороться самостоятельно. Первые признаки этого заболевания — першение в горле, насморк и кашель, а также рост температуры. Поэтому в первую очередь нужно устроить «атаку» на все очаги, которые разжигают заболевание в организме.
5 шагов, как быстро встать на ноги при начинающейся простуде
Шаг первый — избавляемся от насморка
Нужно начать промывать нос слабым раствором соли или настоем ромашки, это процедура не даст вирусу укрепиться в слизистой оболочке и проникнуть глубже.
Постарайтесь создать в помещении подходящий микроклимат — включите увлажнитель или поставьте сосуды с водой у батарей, чтобы воздух не был слишком сухим и не нагревался выше 22 градусов. Почаще проветривайте, чтобы инфекция не распространялась. Помогут капли для носа или аэрозоль с морской водой.
Шаг второй — лечим горло
Периодически полощите горло раствором фурацилина или отваров ромашки, или же следующим раствором: 1 ч. л. соли, 1 ч.л. соды и 3-5 капель йода. Купите таблетки или пастилки для рассасывания, или спрей. На шею — теплый шарф.
Шаг третий — справляемся с кашлем
Проверенное средство – ингаляция с эфирными маслами эвкалипта, пихты и чайного дерева. Или — с лекарственными травами, такими как шалфей, зверобой и подорожник. Теплое питье — травяные чаи с медом или просто вода.
Шаг четвертый — поддерживаем иммунитет
Если температура не превышает 38,5 градуса, то не стоит принимать жаропонижающее. Это значит, что организм изо всех сил борется с инфекцией. Помочь ему в этом можно усиленной дозой витамина С — в таблетках, или в цитрусовых, или, например, в экстракте грейпфрута.
Шаг пятый — отдых для организма
Предприняв эти меры, следует дать себе возможность набраться сил. Лучше воздержаться от тяжелой еды, больше пейте (морсы, чаи или вода), ложитесь в постель и попробуйте заснуть.
Кроме того, много пейте. Этот совет дают и врачи, и народные целители. И все абсолютно правы. Обильное питье — это один из первых шагов, который нужно предпринять. Чтобы быстро излечиться от проявлений простуды, организму нужно помочь избавиться от всех токсических веществ: вирусов и патогенных бактерий.
Для этого обеспечьте себе поступление достаточного количества жидкости. Это не только обычная вода. Очень хорошо подойдут:
- Травяные чаи и отвары, имбирный чай.
- Ягодные морсы, в которых много витамина С. Для их приготовления традиционно подойдут калина, красная или черная смородина (у меня всегда есть запас белой, она мне нравится больше), облепиха, клюква.
- Обычный горячий чай с добавлением мёда с лимоном. Причем, не забывайте, что мёд нужно есть ложечкой. Разведенный в слишком горячем чае, мед потеряет большинство своих лечебных свойств.
- Минеральная вода, лучше щелочная, но без газа.
Читайте также: Медики напомнили об осложнениях и опасных последствиях гриппа
Все эти меры помешают быстрому развитию простуды, и мобилизуют организм. Через некоторое время вы почувствуете себя лучше и сможете посетить мероприятие или провести важную встречу. Но после этого — обязательно завершите начатое лечение, чтобы простуда не пошла глубже.
Всем знакомы эти первые признаки заболевания. Но что делать, если именно сейчас заболеть никак нельзя: вечером презентация или другое ответственное мероприятие, или же аврал на работе. Одним словом, нужно продержаться сутки, прежде чем позволить себе заболеть, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo
Прежде всего надо оценить ситуацию: это грипп или ОРВИ? В первом случае недомогание развивается стремительно, буквально за несколько часов после контакта с инфекцией: резко повышается температура (может до 40 градусов), болит голова, может появиться ощущение дискомфорта в глазных яблоках, боль в мышцах, тошнота и рвота.
Для гриппа характерно отсутствие насморка и кашля на начальном этапе. При подозрении на грипп, врачи категорически рекомендуют «сдаться» сразу — оставаться дома и вызывать доктора. Иначе чревато осложнениями, опасными для жизни.
Если же речь идет об ОРВИ, то можно побороться самостоятельно. Первые признаки этого заболевания — першение в горле, насморк и кашель, а также рост температуры. Поэтому в первую очередь нужно устроить «атаку» на все очаги, которые разжигают заболевание в организме.
5 шагов, как быстро встать на ноги при начинающейся простуде
Шаг первый — избавляемся от насморка
Нужно начать промывать нос слабым раствором соли или настоем ромашки, это процедура не даст вирусу укрепиться в слизистой оболочке и проникнуть глубже.
Постарайтесь создать в помещении подходящий микроклимат — включите увлажнитель или поставьте сосуды с водой у батарей, чтобы воздух не был слишком сухим и не нагревался выше 22 градусов. Почаще проветривайте, чтобы инфекция не распространялась. Помогут капли для носа или аэрозоль с морской водой.
Шаг второй — лечим горло
Периодически полощите горло раствором фурацилина или отваров ромашки, или же следующим раствором: 1 ч. л. соли, 1 ч.л. соды и 3-5 капель йода. Купите таблетки или пастилки для рассасывания, или спрей. На шею — теплый шарф.
Шаг третий — справляемся с кашлем
Проверенное средство – ингаляция с эфирными маслами эвкалипта, пихты и чайного дерева. Или — с лекарственными травами, такими как шалфей, зверобой и подорожник. Теплое питье — травяные чаи с медом или просто вода.
Шаг четвертый — поддерживаем иммунитет
Если температура не превышает 38,5 градуса, то не стоит принимать жаропонижающее. Это значит, что организм изо всех сил борется с инфекцией. Помочь ему в этом можно усиленной дозой витамина С — в таблетках, или в цитрусовых, или, например, в экстракте грейпфрута.
Шаг пятый — отдых для организма
Предприняв эти меры, следует дать себе возможность набраться сил. Лучше воздержаться от тяжелой еды, больше пейте (морсы, чаи или вода), ложитесь в постель и попробуйте заснуть.
Кроме того, много пейте. Этот совет дают и врачи, и народные целители. И все абсолютно правы. Обильное питье — это один из первых шагов, который нужно предпринять. Чтобы быстро излечиться от проявлений простуды, организму нужно помочь избавиться от всех токсических веществ: вирусов и патогенных бактерий.
Для этого обеспечьте себе поступление достаточного количества жидкости. Это не только обычная вода. Очень хорошо подойдут:
- Травяные чаи и отвары, имбирный чай.
- Ягодные морсы, в которых много витамина С. Для их приготовления традиционно подойдут калина, красная или черная смородина (у меня всегда есть запас белой, она мне нравится больше), облепиха, клюква.
- Обычный горячий чай с добавлением мёда с лимоном. Причем, не забывайте, что мёд нужно есть ложечкой. Разведенный в слишком горячем чае, мед потеряет большинство своих лечебных свойств.
- Минеральная вода, лучше щелочная, но без газа.
Читайте также: Медики напомнили об осложнениях и опасных последствиях гриппа
Все эти меры помешают быстрому развитию простуды, и мобилизуют организм. Через некоторое время вы почувствуете себя лучше и сможете посетить мероприятие или провести важную встречу. Но после этого — обязательно завершите начатое лечение, чтобы простуда не пошла глубже.
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