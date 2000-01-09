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Как быстро улучшить состояние при начинающейся простуде

Как быстро улучшить состояние при начинающейся простуде

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Лечить простуду нужно при первых же симптомах При первых же признаках простуды (слабость, мышечная и головная боль, выделения из носа, повышение температуры) сразу же принимайте меры.