Раздел: Медицина
Признаки болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать
Подобные симптомы являются тревожными знаками и свидетельствуют о наличии зарождающейся болезни
Ученые из Женской лечебницы Бригама в США провели исследование, в результате которого выяснилось, что тревога и депрессия являются первыми признаками болезни Альцгеймера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Информация об этом появилась в специализированном журнале American Journal of Psychiatry.
В эксперименте принимали участие люди возрастом от 62 до 90 лет в количестве 270 человек. За ними наблюдали специалисты на протяжении пяти лет. Когда у пенсионеров появлялись амилоидные бляшки в гиппокампе – центре памяти и других участках мозга, тогда у граждан возникали беспокойство, снижение настроение, нежелание преодолевать жизненные трудности и прочие признаки депрессии. Люди переставали испытывать удовольствие и жаловались на бессмысленность существования.
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По мнению психологов, подобные симптомы являются тревожными знаками и свидетельствуют о наличии зарождающейся болезни Альцгеймера. По словам ученых, при своевременном обращении к врачу, замечая у себя подобные жалобы, пациент может значительно замедлить или вообще приостановить развитие недуга.
Ученые из Женской лечебницы Бригама в США провели исследование, в результате которого выяснилось, что тревога и депрессия являются первыми признаками болезни Альцгеймера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Информация об этом появилась в специализированном журнале American Journal of Psychiatry.
В эксперименте принимали участие люди возрастом от 62 до 90 лет в количестве 270 человек. За ними наблюдали специалисты на протяжении пяти лет. Когда у пенсионеров появлялись амилоидные бляшки в гиппокампе – центре памяти и других участках мозга, тогда у граждан возникали беспокойство, снижение настроение, нежелание преодолевать жизненные трудности и прочие признаки депрессии. Люди переставали испытывать удовольствие и жаловались на бессмысленность существования.
Читайте также: Почему две чашки кофе могут спасти от болезни Альцгеймера
По мнению психологов, подобные симптомы являются тревожными знаками и свидетельствуют о наличии зарождающейся болезни Альцгеймера. По словам ученых, при своевременном обращении к врачу, замечая у себя подобные жалобы, пациент может значительно замедлить или вообще приостановить развитие недуга.
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