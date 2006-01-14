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Раздел: Медицина  
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Признаки болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорировать

Признаки болезни Альцгеймера, которые нельзя игнорироватьПодобные симптомы являются тревожными знаками и свидетельствуют о наличии зарождающейся болезни

Ученые из Женской лечебницы Бригама в США провели исследование, в результате которого выяснилось, что тревога и депрессия являются первыми признаками болезни Альцгеймера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Информация об этом появилась в специализированном журнале American Journal of Psychiatry.

В эксперименте принимали участие люди возрастом от 62 до 90 лет в количестве 270 человек. За ними наблюдали специалисты на протяжении пяти лет. Когда у пенсионеров появлялись амилоидные бляшки в гиппокампе – центре памяти и других участках мозга, тогда у граждан возникали беспокойство, снижение настроение, нежелание преодолевать жизненные трудности и прочие признаки депрессии. Люди переставали испытывать удовольствие и жаловались на бессмысленность существования.

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По мнению психологов, подобные симптомы являются тревожными знаками и свидетельствуют о наличии зарождающейся болезни Альцгеймера. По словам ученых, при своевременном обращении к врачу, замечая у себя подобные жалобы, пациент может значительно замедлить или вообще приостановить развитие недуга.
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 Теги: Альцгеймера, болезнь

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Сегодня, 08:59 » Автор: Татьяна Ларина
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