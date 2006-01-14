Раздел: Медицина
Названы лучшие способы для очистки артерий
Стоит попробовать.
Статистика показывает, что атеросклероз является главной причиной смерти на планете. Хорошая новость заключается в том, что существует способ предотвратить, а иногда даже изменить этот сложный состояние.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.ua.
1. Витамины группы В
Интересно, что проще добавления в ваш рацион питания продуктов богатых витаминами группы В, может предотвратить начало болезни сердца и сосудов.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Атеросклероз" в 2005 году, при использовании 2,5 мг фолиевой кислоты, 25 мг витамина В6 и 0,5 мг витамина В12 в течение года значительно улучшало показатели. Фактически, даже фолиевая кислота или ниацин, как было установлено, оказывают такое же действие у пациентов.
Стоит вспомнить, что вы должны стремиться к тому, чтобы получить B- витамины из природных источников, и следует избегать синтетических или полусинтетических версий этих витаминов.
2. Чеснок
Чеснок обеспечивает множество жизненно важных преимуществ для здоровья, таких как снижение уровня холестерина и регресс нарастания бляшек в артериях. Поэтому сейчас он широко признан как профилактическим средством, так и лечением атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Гранат
Подобно чеснока, гранат также регрессирует нарастания бляшек в артериях. Даже употребление небольшого количества регулярное течение месяца значительно улучшает состояние сосудов и сердца.
4. ферментированные капуста
Вы когда-нибудь слышали о Кимчи? Было обнаружено, что это традиционная корейская блюдо из ферментированной капусты и острого перца демонстрирует антиатеросклеротический эффект. В дополнение к этому, кимчи удаляет токсины, которые могут нанести дополнительного ущерба. Рекомендуется включать в свой рацион квашеные овощи и фрукты.
5. L- аргинин
L- аргинин, аминокислота, способная предотвращать утолщение артерий.
Согласно большим обзором более 30 исследований, проведенных по добавлению аргинина, эта аминокислота обеспечивает 150 преимуществ для здоровья, таких как устранение основной дисфункции, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Продукты содержащие L- аргинин: орехи, фасоль, горох, красная рыба, мясо.
6. Куркума
Активный ингредиент куркумы, что называется куркумин, демонстрирует мощные Кардиопротекторный свойства, и этот факт подкрепляется более чем 30 исследованиями. Одно исследование показало, что оно предотвратило повреждение артерий, связанных с блокировкой. Рекомендуется включать куркуму в свой ежедневный рацион питания.
7. Кунжутное семя
Семена кунжута имеет сильные болеутоляющие и кардиозащитным свойства. Именно это делает их эффективными для предотвращения прогрессированию атеросклероза и даже предотвращения образования атеросклероза.
Это лишь краткий список многих веществ, способных снизить риск сердечных заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний.
Хотя риск развития атеросклероза сильно зависит от генетических факторов, ваше ежедневное питание также решающую роль.
Читайте также: Медики назвали самые популярные виды онкологии
Кроме употребления сердечно-здоровых продуктов, необходимо внести и другие изменения образа жизни, значительно предотвращают или задерживают атеросклероз, такие как физическая активность, отказ от курения и контроль веса.
Статистика показывает, что атеросклероз является главной причиной смерти на планете. Хорошая новость заключается в том, что существует способ предотвратить, а иногда даже изменить этот сложный состояние.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.ua.
1. Витамины группы В
Интересно, что проще добавления в ваш рацион питания продуктов богатых витаминами группы В, может предотвратить начало болезни сердца и сосудов.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Атеросклероз" в 2005 году, при использовании 2,5 мг фолиевой кислоты, 25 мг витамина В6 и 0,5 мг витамина В12 в течение года значительно улучшало показатели. Фактически, даже фолиевая кислота или ниацин, как было установлено, оказывают такое же действие у пациентов.
Стоит вспомнить, что вы должны стремиться к тому, чтобы получить B- витамины из природных источников, и следует избегать синтетических или полусинтетических версий этих витаминов.
2. Чеснок
Чеснок обеспечивает множество жизненно важных преимуществ для здоровья, таких как снижение уровня холестерина и регресс нарастания бляшек в артериях. Поэтому сейчас он широко признан как профилактическим средством, так и лечением атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
3. Гранат
Подобно чеснока, гранат также регрессирует нарастания бляшек в артериях. Даже употребление небольшого количества регулярное течение месяца значительно улучшает состояние сосудов и сердца.
4. ферментированные капуста
Вы когда-нибудь слышали о Кимчи? Было обнаружено, что это традиционная корейская блюдо из ферментированной капусты и острого перца демонстрирует антиатеросклеротический эффект. В дополнение к этому, кимчи удаляет токсины, которые могут нанести дополнительного ущерба. Рекомендуется включать в свой рацион квашеные овощи и фрукты.
5. L- аргинин
L- аргинин, аминокислота, способная предотвращать утолщение артерий.
Согласно большим обзором более 30 исследований, проведенных по добавлению аргинина, эта аминокислота обеспечивает 150 преимуществ для здоровья, таких как устранение основной дисфункции, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Продукты содержащие L- аргинин: орехи, фасоль, горох, красная рыба, мясо.
6. Куркума
Активный ингредиент куркумы, что называется куркумин, демонстрирует мощные Кардиопротекторный свойства, и этот факт подкрепляется более чем 30 исследованиями. Одно исследование показало, что оно предотвратило повреждение артерий, связанных с блокировкой. Рекомендуется включать куркуму в свой ежедневный рацион питания.
7. Кунжутное семя
Семена кунжута имеет сильные болеутоляющие и кардиозащитным свойства. Именно это делает их эффективными для предотвращения прогрессированию атеросклероза и даже предотвращения образования атеросклероза.
Это лишь краткий список многих веществ, способных снизить риск сердечных заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний.
Хотя риск развития атеросклероза сильно зависит от генетических факторов, ваше ежедневное питание также решающую роль.
Читайте также: Медики назвали самые популярные виды онкологии
Кроме употребления сердечно-здоровых продуктов, необходимо внести и другие изменения образа жизни, значительно предотвращают или задерживают атеросклероз, такие как физическая активность, отказ от курения и контроль веса.
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