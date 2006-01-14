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Названы лучшие способы для очистки артерий

Названы лучшие способы для очистки артерийСтоит попробовать.

Статистика показывает, что атеросклероз является главной причиной смерти на планете. Хорошая новость заключается в том, что существует способ предотвратить, а иногда даже изменить этот сложный состояние.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.ua.

1. Витамины группы В

Интересно, что проще добавления в ваш рацион питания продуктов богатых витаминами группы В, может предотвратить начало болезни сердца и сосудов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Атеросклероз" в 2005 году, при использовании 2,5 мг фолиевой кислоты, 25 мг витамина В6 и 0,5 мг витамина В12 в течение года значительно улучшало показатели. Фактически, даже фолиевая кислота или ниацин, как было установлено, оказывают такое же действие у пациентов.

Стоит вспомнить, что вы должны стремиться к тому, чтобы получить B- витамины из природных источников, и следует избегать синтетических или полусинтетических версий этих витаминов.

2. Чеснок

Чеснок обеспечивает множество жизненно важных преимуществ для здоровья, таких как снижение уровня холестерина и регресс нарастания бляшек в артериях. Поэтому сейчас он широко признан как профилактическим средством, так и лечением атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Гранат

Подобно чеснока, гранат также регрессирует нарастания бляшек в артериях. Даже употребление небольшого количества регулярное течение месяца значительно улучшает состояние сосудов и сердца.

4. ферментированные капуста

Вы когда-нибудь слышали о Кимчи? Было обнаружено, что это традиционная корейская блюдо из ферментированной капусты и острого перца демонстрирует антиатеросклеротический эффект. В дополнение к этому, кимчи удаляет токсины, которые могут нанести дополнительного ущерба. Рекомендуется включать в свой рацион квашеные овощи и фрукты.

5. L- аргинин

L- аргинин, аминокислота, способная предотвращать утолщение артерий.

Согласно большим обзором более 30 исследований, проведенных по добавлению аргинина, эта аминокислота обеспечивает 150 преимуществ для здоровья, таких как устранение основной дисфункции, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Продукты содержащие L- аргинин: орехи, фасоль, горох, красная рыба, мясо.

6. Куркума

Активный ингредиент куркумы, что называется куркумин, демонстрирует мощные Кардиопротекторный свойства, и этот факт подкрепляется более чем 30 исследованиями. Одно исследование показало, что оно предотвратило повреждение артерий, связанных с блокировкой. Рекомендуется включать куркуму в свой ежедневный рацион питания.

7. Кунжутное семя

Семена кунжута имеет сильные болеутоляющие и кардиозащитным свойства. Именно это делает их эффективными для предотвращения прогрессированию атеросклероза и даже предотвращения образования атеросклероза.

Это лишь краткий список многих веществ, способных снизить риск сердечных заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя риск развития атеросклероза сильно зависит от генетических факторов, ваше ежедневное питание также решающую роль.

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Кроме употребления сердечно-здоровых продуктов, необходимо внести и другие изменения образа жизни, значительно предотвращают или задерживают атеросклероз, такие как физическая активность, отказ от курения и контроль веса.
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 Теги: здоровье, артерии

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Сегодня, 21:17 » Автор: Наталия Невская
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