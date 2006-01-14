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Раздел: Медицина  
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Медики рассказали, как быстро похудеть после праздников

Медики рассказали, как быстро похудеть после праздниковДиетолог поделилась принципами правильного питания на своей страничке в сети

Наконец-то закончились все праздники и можно начинать худеть. Известный врач-диетолог Катерина Пашко на своей страничке в Facebook описала конкретное руководство к действию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

1. Выберите конкретный день, когда начнете. Не рекомендую начинать с понедельника, это всегда сложный день психологически;
2. Возьмите в поддержку подругу, мужа или маму, вместе у вас гораздо больше шансов;
3. Составьте план действий, напишите меню на неделю и план тренировок, четко придерживайтесь его;
4. Исключите все сладкое и алкоголь;
5. Пейте достаточно жидкости, а именно 30 мл на один килограмм массы, это поможет снизить вес быстрее;
6. Ложись спать до 24:00. Одевайте пижаму и ложитесь в кровать в 23:00, как раз к 24:00 уснете;
7. Делайте зарядку по утрам, скачайте комплекс упражнений и выполняйте каждое утро по 10-20 минут.

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"Все что я написала, я сама лично выполняю", – говорит Катерина Пашко.

Медики рассказали, как быстро похудеть после праздников
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 Теги: похудение, праздник

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Сегодня, 08:59 » Автор: Татьяна Ларина
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