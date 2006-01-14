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Раздел: Медицина  
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Врачи подсказали простые, но эффективные рецепты от изжоги

Врачи подсказали простые, но эффективные рецепты от изжогиНа заметку.

Изжога – ощущение жжения за грудиной, которое сопровождается дискомфортом разной степени проявления, и является одним из основных симптомов заболеваний ЖКТ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Как правило, изжога появляется сразу же или в течение часа после еды. Наиболее распространёнными причинами синдрома является переедание или слишком острая еда. Такое расстройство может появиться даже у людей, которые никогда не страдали изжогой, например у беременных.

Изжога вызывает затруднение глотания, повышенное газообразование, тошноту. Признаки заболевания могут длиться от нескольких минут до двух или трёх часов. В некоторых случаях дискомфорт может проявляться настолько сильно, что человек не может спать. Нередко изжога обостряется в зависимости от положения тела. Если приступ изжоги усиливается в горизонтальном положении, то это говорит о серьёзных проблемах в пищеводе, а также о гастрите или язве желудка.

Самостоятельно диагностировать изжогу сложно, так как признаки такого заболевания можно спутать с другими болезнями ЖКТ или сердца.

При изжоге, вызванной проблемами с ЖКТ, помогут средства народной медицины.

Рецепт 1

При изжоге очень полезны соки сырого картофеля и белокочанной капусты. Картофельный сок нужно пить по 1/3 стакана в день, капустный — по 1/2 стакана.

Рецепт 2

Хорошо помогает порошок из корневища аира тростникового (болотного) — на кончике ножа 3 раза в день.

Рецепт 3

Одну чайную ложку измельченных корней и корневищ горечавки желтой залить 1 стаканом кипятка, настоять и процедить. Пить при частой изжоге по 1/з стакана настоя 3 раза в день перед едой.

Рецепт 4

Корни горечавки можно также отварить в воде в течение 10 мин (1 ст. ложка на 1 стакан) и процедить. Такой отвар принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30–40 мин до еды.

Рецепт 5

Положить на язык немного поваренной соли (1–2 г).

Рецепт 6

Сварить вкрутую куриные яйца и очистить их. Скорлупу измельчить в порошок и принимать его по 1/2 ч. ложки 3 раза в день.

Рецепт 7

Медленно разжевать маленький кусочек корневища аира и проглотить. Запить водой.

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Рецепт 8

Одну столовую ложку золототысячника залить 1 стаканом кипятка. Настаивать в течение ночи в термосе, а потом процедить. Пить по 1 ст. ложке 3–4 раза в день перед едой. Настой хорошо действует на желудок, почки и печень и помогает против изжоги и газообразования.
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 Теги: изжога, здоровье

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Сегодня, 21:13 » Автор: Наталия Невская
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