Раздел: Медицина
Развеяны распространенные мифы о кори
Актуальная информация о кори.
С каждым днем вирус кори поражает все большее количество жителей Украины. Болеют все – от мала до велика. Медики бьют тревогу и призывают делать прививки, ведь вакцинация – единственный способ спастись от опасной болезни. Межики разбирались, что в устоявшихся в обществе мнениях соответствует правде, а что – нет, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua
Миф первый: ПРИВИВАТЬ ОТ КОРИ НУЖНО ТОЛЬКО ДЕТЕЙ
Факт:Действительно, прививать детей от кори нужно в обязательном порядке. Ребенок считается защищенным от этого вируса, если он получил две дозы вакцины: в 12 месяцев и в 6 лет. Если взрослый в детстве не был привит и не переболел этим опасным заболеванием – он также должен быть вакцинирован в обязательном порядке независимо от возраста
Миф второй: ЧЕЛОВЕК, ЗАБОЛЕВШИЙ КОРЬЮ, ЗАРАЗЕН ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ СЫПИ
Факт: Ребенок или взрослый, который заболел корью, заразен уже за 1-2 дня до появления первых признаков болезни и перестает быть таковым через 5 дней после появления сыпи.
Миф третий:ВИРУС КОРИ МОЖНО «ПОДЦЕПИТЬ» В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ, ЕСЛИ К ПРЕДМЕТУ ПРИКАСАЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ИНФИЦИРОВАННЫЙ КОРЬЮ
Факт: эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ, врач-инфекционист Екатерина Булавинова рассказала, что заразиться этой болезнью можно исключительно от больного корью. Если был контакт с больным в тот момент, когда он был заразен, то процент того, что человек также переболеет корью, равен 99,9 %. К примеру, папа, у которого к этой болезни выработан иммунитет, не может принести заболевание в дом. Таким образом, через контакт с предметами вирус кори не передается.
Миф четвертый: МЕСТО ВВОДА ИНЪЕКЦИИ НУЖНО ОБИЛЬНО ПРОТЕРЕТЬ СПИРТОМ
Факт: вирус кори в вакцине хоть и живой, но значительно ослабленный. Если вакцинация будет проведена неправильно, препарат может не подействовать. Конечно, место укола необходимо смазать спиртом, но перед вводом препарата ему нужно дать время высохнуть. Иначе спирт может снизить эффективность вакцины или вообще свести ее к нулю.
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Миф пятый: ЕСЛИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ПОЯВИЛИСЬ ТАКИЕ ПРИЗНАКИ КОРИ, КАК ВЫСЫПАНИЯ ИЛИ НАСМОРК – РЕБЕНОК СТАНОВИТСЯ ЗАРАЗНЫМ
Факт: Доктор Евгений Комаровский объяснил, что после прививки примерно у 10% детей с 6-го по 20-й день после инъекции могут отмечаться слабые реакции в виде повышения температуры, а иногда – появления конъюнктивита и небольшого количества сыпи. Эти симптомы сохраняются всего несколько дней. Но самое главное, что ребенок в этот период абсолютно не заразен и не представляет опасности для окружающих.
С каждым днем вирус кори поражает все большее количество жителей Украины. Болеют все – от мала до велика. Медики бьют тревогу и призывают делать прививки, ведь вакцинация – единственный способ спастись от опасной болезни. Межики разбирались, что в устоявшихся в обществе мнениях соответствует правде, а что – нет, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua
Миф первый: ПРИВИВАТЬ ОТ КОРИ НУЖНО ТОЛЬКО ДЕТЕЙ
Факт:Действительно, прививать детей от кори нужно в обязательном порядке. Ребенок считается защищенным от этого вируса, если он получил две дозы вакцины: в 12 месяцев и в 6 лет. Если взрослый в детстве не был привит и не переболел этим опасным заболеванием – он также должен быть вакцинирован в обязательном порядке независимо от возраста
Миф второй: ЧЕЛОВЕК, ЗАБОЛЕВШИЙ КОРЬЮ, ЗАРАЗЕН ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ СЫПИ
Факт: Ребенок или взрослый, который заболел корью, заразен уже за 1-2 дня до появления первых признаков болезни и перестает быть таковым через 5 дней после появления сыпи.
Миф третий:ВИРУС КОРИ МОЖНО «ПОДЦЕПИТЬ» В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ, ЕСЛИ К ПРЕДМЕТУ ПРИКАСАЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ИНФИЦИРОВАННЫЙ КОРЬЮ
Факт: эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ, врач-инфекционист Екатерина Булавинова рассказала, что заразиться этой болезнью можно исключительно от больного корью. Если был контакт с больным в тот момент, когда он был заразен, то процент того, что человек также переболеет корью, равен 99,9 %. К примеру, папа, у которого к этой болезни выработан иммунитет, не может принести заболевание в дом. Таким образом, через контакт с предметами вирус кори не передается.
Миф четвертый: МЕСТО ВВОДА ИНЪЕКЦИИ НУЖНО ОБИЛЬНО ПРОТЕРЕТЬ СПИРТОМ
Факт: вирус кори в вакцине хоть и живой, но значительно ослабленный. Если вакцинация будет проведена неправильно, препарат может не подействовать. Конечно, место укола необходимо смазать спиртом, но перед вводом препарата ему нужно дать время высохнуть. Иначе спирт может снизить эффективность вакцины или вообще свести ее к нулю.
Читайте также: Названы лучшие продукты для здорового сна
Миф пятый: ЕСЛИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ПОЯВИЛИСЬ ТАКИЕ ПРИЗНАКИ КОРИ, КАК ВЫСЫПАНИЯ ИЛИ НАСМОРК – РЕБЕНОК СТАНОВИТСЯ ЗАРАЗНЫМ
Факт: Доктор Евгений Комаровский объяснил, что после прививки примерно у 10% детей с 6-го по 20-й день после инъекции могут отмечаться слабые реакции в виде повышения температуры, а иногда – появления конъюнктивита и небольшого количества сыпи. Эти симптомы сохраняются всего несколько дней. Но самое главное, что ребенок в этот период абсолютно не заразен и не представляет опасности для окружающих.
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