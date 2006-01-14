Развеяны распространенные мифы о кори

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Данный факт может поспособствовать тому, что люди, болеющие онкологией, получат шанс быстро излечиться от рака. Правда, для этого им придётся переболеть корью.

Медики рекомендуют делать прививки в по определенному графику. Вакцинация от гепатита В Первая прививка от гепатита В делается здоровому новорожденному в первый день его жизни.

Ученые рассчитывали, что все те меры предосторожности и различные прививки, которые появились в современном обществе, уже к 2015 году избавят нас от кори. Но, к сожалению, это заболевание и не думает уходить в прошлое. Врачи объясняют такую ситуацию в Европе тем, что некоторые правительства сейчас все еще не подошли к политике