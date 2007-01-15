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Эффективные народные рецепты от гастрита

Эффективные народные рецепты от гастритаПроверенные средства борьбы с недугом.

Натуральные средства для лечения гастрита и повышенной кислотности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info.

Гастрит и повышенная кислотность желудка — неприятные, но, к сожалению, довольно распространенные в наше время заболевания, которые можно вылечить натуральными средствами.

Вы можете использовать предлагаемые средства для лечения и профилактики гастрита, не беспокоясь о возможных побочных эффектах.

Настой для лечения хронического гастрита

Требуется: по 2 ст.л. соцветий ромашки аптечной, травы зверобоя продырявленного, по 1 ст.л. травы шалфея дикого, травы душицы обыкновенной, травы медуницы лекарственной, 1 стакан воды.

Способ приготовления

Растения измельчить, смешать. 1 ст.л. сбора залить крутым кипятком и настаивать 2 часа. После этого настой процедить.

Способ применения

Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день перед приемом пищи при хроническом гастрите.

Травяной настой для лечения гастрита

Требуется: по 1 ст.л. травы золототысячника зонтичного, травы чистотела большого, травы сушеницы топяной, листьев подорожника большого, по 2 ст.л. цветков ромашки аптечной, травы зверобоя продырявленного, листьев земляники лесной, цветков календулы лекарственной, по 3 ст.л. плодов черники обыкновенной, плодов шиповника, 4 ст.л. зерен овса посевного, 3 стакана воды.

Способ приготовления

Растения измельчить и перемешать. 4 ст.л. сбора залить крутым кипятком и настаивать 3 часа, процедить.

Способ применения

Приготовленное средство принимать по 0,3 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды при гастрите. Рекомендуется принимать 2 недели.

Настой для снижения кислотности

Требуется: по 1 ст.л. корней солодки, льняного семени, листьев мяты перечной, плодов фенхеля, липового цвета, корневищ аира, 3 стакана воды.

Способ приготовления

Растения измельчить и перемешать. 4 ст.л. сбора залить крутым кипятком и настаивать 3 часа, процедить.

Способ применения

Принимать приготовленный настой при гастрите с повышенно кислотностью по 0,5 стакана 3 раза вдень перед едой.

Отвар для лечения хронического гастрита

Требуется: по 1 ч.л. боярышника кроваво-красного, семян укропа душистого, плодов шиповника коричневого, травы сушеницы топяной, по 1 ст.л. листьев земляники лесной, корневищ с корнями девясила высокого, корней алтея лекарственного, травы пустырника пятилопастного, травы иван-чая, цветков ромашки аптечной, 1 л воды.

Способ приготовления

4 ст.л. сбора залить кипятком, кипятить на водяной бане 15 минут, настаивать 4 часа, процедить.

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Способ применения

Принимать отвар теплым по 0,5 стакана 3 раза в день после еды при хроническом гастрите.
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 Теги: гастрит, здоровье

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Сегодня, 21:21 » Автор: Наталия Невская
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