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Раздел: Медицина  
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Названы пять правил для бодрого зимнего утра

Названы пять правил для бодрого зимнего утраЗимой мало просто проснуться, нужно еще и взбодриться как-то.

В холодное время года практически каждый человек испытывает сложности с ранним подъемом с постели, сборами на работу и выполнением обязательных задач в течение дня. Сонливость настигает всех, кто не умеет заряжаться энергией с самого утра, поэтому эксперты составили список правил, которые помогут быстро просыпаться зимой и бодренько идти на работу/учебу.

Включите эти пять правил в свой режим, тогда ваше зимнее утро будет бодрым и добрым:

1. Заведите будильник на 30-60 минут позже, чем обычно. Но при этом следует лечь спать тоже пораньше, иначе ваш организм испытает жуткий стресс от недосыпа.

2. Умывайтесь прохладной водой, а потом примите контрастный душ. Прохладная вода отлично бодрит, ее, кстати, можно использовать и в течение дня, если вдруг вам захочется спать.

3. Включайте любимую музыку по утрам. Она позволит вам быстрее включиться и перестать думать о сне. Ученые доказано, что любимая, приятная на слух, музыка заряжает человека положительной энергией.

4. Позавтракайте чем-нибудь калорийным, полезным и вкусным. Бутерброды, например, готовятся за пару минут, только не стоит класть на хлеб колбасу или сосиски. Отварите с вечера куриную грудку, а утром отрежьте пару кусочков цельнозернового хлеба и уложите на них листья салата, нарезанное мясо, свежие помидоры, болгарский перец, огурцы, в общем, любые овощи, которые есть в вашем холодильнике, а также вареное яйцо. И завтракайте на здоровье.

5. Носите яркую одежду. Конечно, это правило могут выполнить только те, у кого на работе нет четкого регламента относительно дресс-кода. Остальные должны выбирать хотя бы один предмет гардероба, который одним только цветом будет улучшать настроение.

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Можете еще пройтись на работу пешком хотя бы 1-2 км, чтобы насытить кровь кислородом, ведь это тоже положительно воздействует на работоспособность и настроение.
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 Теги: утро, бодрость, зима

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Сегодня, 09:54 » Автор: Валерия Янобекова
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