Названы пять правил для бодрого зимнего утра

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В холодное время года практически каждый человек испытывает сложности с ранним подъемом с постели, сборами на работу и выполнением обязательных задач в течение дня. Сонливость настигает всех, кто не умеет заряжаться энергией с самого утра, поэтому эксперты составили список правил, которые помогут быстро просыпаться зимой и бодренько идти на работу/учебу.1.Но при этом следует лечь спать тоже пораньше, иначе ваш организм испытает жуткий стресс от недосыпа.2.Прохладная вода отлично бодрит, ее, кстати, можно использовать и в течение дня, если вдруг вам захочется спать.3.Она позволит вам быстрее включиться и перестать думать о сне. Ученые доказано, что любимая, приятная на слух, музыка заряжает человека положительной энергией.4.Бутерброды, например, готовятся за пару минут, только не стоит класть на хлеб колбасу или сосиски. Отварите с вечера куриную грудку, а утром отрежьте пару кусочков цельнозернового хлеба и уложите на них листья салата, нарезанное мясо, свежие помидоры, болгарский перец, огурцы, в общем, любые овощи, которые есть в вашем холодильнике, а также вареное яйцо. И завтракайте на здоровье.5.. Конечно, это правило могут выполнить только те, у кого на работе нет четкого регламента относительно дресс-кода. Остальные должны выбирать хотя бы один предмет гардероба, который одним только цветом будет улучшать настроение.Можете еще пройтись на работу пешком хотя бы 1-2 км, чтобы насытить кровь кислородом, ведь это тоже положительно воздействует на работоспособность и настроение.