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Названы десять правил эффективной "британской" диеты
Британские диетологи поделились секретами, которые могут помочь каждому избавиться от лишнего веса.
Изобилие новомодных диет может сбить с толку любого человека. Поэтому британские диетологи составили список правил, как похудеть, но при этом не соблюдать жесткую диету.
Внедрив эти правила, вы не просто похудеете, но и измените свое отношение к еде и образу жизни в целом:
1. Ешьте, тщательно пережевывая пищу. Старайтесь не спешить и кушать медленно.
2. Заведите дневник. В нем вы будете записывать все, что съели и выпили за день, а также свои ощущения в конце дня, где укажете, как менялось ваше настроение, чего не хватало, о чем вы думали и так далее.
3. Не смотрите телевизор во время еды. Тоже самое касается чтения книг, газет, журналов и электронной почты.
4. Составляйте меню правильно. Ваша порция - это пол-тарелки овощей, а вторая половина - белковые и углеводные продукты. Желательно составлять план питания на следующий день, так вам будет проще себя контролировать.
5. Завтракайте в обязательном порядке.
6. Не насыпайте "добавку", после еды подождите 15 минут и только потом, если чувствуете голод, можете съесть небольшую порцию низкокалорийных продуктов.
7. Контролируйте себя в гостях за праздничным столом.
8. Создайте здоровые привычки для себя. К каждой из них нужно будет привыкать в течение 2-3 недель.
9. Занимайтесь тем, что отвлекает вас от еды в то время, когда кушать не положено.
10. Поставьте цель на похудение, но она должна быть реальной. То есть, сбросить 40 кг за месяц - это ненормально, а вот за год - вполне. Можете начать с мини-целей, например, похудеть на 1-2 кг за неделю.
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Запомните правила, предложенные британскими диетологами, и худейте без вреда для здоровья.
Изобилие новомодных диет может сбить с толку любого человека. Поэтому британские диетологи составили список правил, как похудеть, но при этом не соблюдать жесткую диету.
Внедрив эти правила, вы не просто похудеете, но и измените свое отношение к еде и образу жизни в целом:
1. Ешьте, тщательно пережевывая пищу. Старайтесь не спешить и кушать медленно.
2. Заведите дневник. В нем вы будете записывать все, что съели и выпили за день, а также свои ощущения в конце дня, где укажете, как менялось ваше настроение, чего не хватало, о чем вы думали и так далее.
3. Не смотрите телевизор во время еды. Тоже самое касается чтения книг, газет, журналов и электронной почты.
4. Составляйте меню правильно. Ваша порция - это пол-тарелки овощей, а вторая половина - белковые и углеводные продукты. Желательно составлять план питания на следующий день, так вам будет проще себя контролировать.
5. Завтракайте в обязательном порядке.
6. Не насыпайте "добавку", после еды подождите 15 минут и только потом, если чувствуете голод, можете съесть небольшую порцию низкокалорийных продуктов.
7. Контролируйте себя в гостях за праздничным столом.
8. Создайте здоровые привычки для себя. К каждой из них нужно будет привыкать в течение 2-3 недель.
9. Занимайтесь тем, что отвлекает вас от еды в то время, когда кушать не положено.
10. Поставьте цель на похудение, но она должна быть реальной. То есть, сбросить 40 кг за месяц - это ненормально, а вот за год - вполне. Можете начать с мини-целей, например, похудеть на 1-2 кг за неделю.
Читайте также: Кардиолог подсказал, как сохранить здоровье сосудов в зимнюю стужу
Запомните правила, предложенные британскими диетологами, и худейте без вреда для здоровья.
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