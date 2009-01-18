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Назван самый эффективный метод очищения организма

Назван самый эффективный метод очищения организма Диетологи подсказали, как очистить организм от токсинов всего за сутки.

Для того, чтобы хорошенько очистить сосуды и желудочно-кишечный тракт от токсинов, пищевого мусора, шлаков и прочих вредных отложений, в том числе солей и холестерина, человеку нужно хотя бы на сутки прибегнуть к голоданию. Но в то же время не прекращать пить много воды.

Метод кратковременного голодания можно разделить на несколько разных способов, то есть:

- в течение суток пить только воду;

- вместе с водой употреблять сырые фрукты или овощи;

- не есть ничего после обеда до завтрака следующего дня;

- отказаться от мяса, каш, молочных продуктов, а разгружаться на нежирной рыбе и овощах;

- голодать одни сутки в неделю, употребляя только воду, зеленый чай, травяные отвары, кофе и другие напитки.

Вы можете выбрать любой удобный для вас метод краткосрочного голодания, но каким бы способом вы не воспользовались, ваш организм будет благодарен, потому как из него выйдет основная часть токсических веществ, оказывающих негативное воздействие на здоровье человека в целом.

Сколько нужно пить воды во время "голодного" дня?

Диетологи рекомендуют не превышать норму в 30 мл воды на 1 кг веса человека. Но если вы совмещаете очищение организма со спортом, то во время тренировки желательно пить больше воды, чтобы предупредить обезвоживание.

Нужно полностью исключить из меню соль и сахар, так как они задерживают воду и, соответственно, тормозят процесс очищения сосудов и кишечника, а также печени, почек и других внутренних органов.

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К слову, кратковременное голодание - это не только эффективный метод очищения организма, но еще и отличный способ похудеть на 1 кг всего за 24 часа.
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 Теги: очищение, токсины, метод

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Сегодня, 10:07 » Автор: Валерия Янобекова
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