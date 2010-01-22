Раздел: Медицина
Медики объяснили, как правильно принимать лекарства
Важно знать каждому.
В двадцать первом веке фармацевтика поднялась до очень высокого уровня. Только на территории Украины официально зарегистрировано более пятнадцати тысяч названий препаратов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Все они, как правило, имеют в своем составе не более двух сотен действующих веществ, названия которых, а соответственно и цена, меняются в зависимости от фирмы-производителя.
Так что, одинаково эффективным может быть как очень дорогое, так и очень дешевое средство. А чтобы купленные препараты действовали по назначению, их нужно правильно принимать. Во-первых, просите в аптеке именно тот препарат, что прописал доктор.
Никогда не слушайте советов фармацевтов, которые, как правило, пытаются продать или более дорогое лекарство или то, у которого истекает срок годности.
Во-вторых, соблюдайте дозировку. Если в рецепте написано, что препарат нужно принять именно три раза в день, значит так и должно быть сделано. Никогда не идите на поводу у своего самочувствия, ведь оно, как показывает практика, очень часто обманывает. Не вздумайте самостоятельно уменьшать или увеличивать количество принятого лекарства. Пусть этим занимается ваш доктор.
В-третьих, соблюдайте установленному режиму. Употребляйте пилюли так, как написано в рецепте: до, после или во время еды. Ведь именно таким образом достигается наивысшая эффективность препарата.
В-четвертых, запивать лекарственные средства рекомендуется только простой, негазированной водой. Употребление соков, кофе, чая или алкогольных напитков может привести не только к уменьшению эффективности лекарства, но и к отравлению, что, согласитесь, не очень приятно, тем более, на фоне уже существующей болезни.
Ни в коем случае не раскусывайте таблетки или капсулы, пытаясь, таким образом, ускорить действие препарата. Форма лекарственного вещества придается ему из расчета наибольшей эффективности. А ваша инициатива может привести к нежелательным последствиям.
Читайте также: Эти эффективные способы помогут спастись от застоя желчи
Внимательно следите за сроком годности ваших препаратов. Ведь лекарства, после его истечения, могут не только потерять эффект но, и вовсе, превратится в яд.Ранее было , что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.
В двадцать первом веке фармацевтика поднялась до очень высокого уровня. Только на территории Украины официально зарегистрировано более пятнадцати тысяч названий препаратов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Все они, как правило, имеют в своем составе не более двух сотен действующих веществ, названия которых, а соответственно и цена, меняются в зависимости от фирмы-производителя.
Так что, одинаково эффективным может быть как очень дорогое, так и очень дешевое средство. А чтобы купленные препараты действовали по назначению, их нужно правильно принимать. Во-первых, просите в аптеке именно тот препарат, что прописал доктор.
Никогда не слушайте советов фармацевтов, которые, как правило, пытаются продать или более дорогое лекарство или то, у которого истекает срок годности.
Во-вторых, соблюдайте дозировку. Если в рецепте написано, что препарат нужно принять именно три раза в день, значит так и должно быть сделано. Никогда не идите на поводу у своего самочувствия, ведь оно, как показывает практика, очень часто обманывает. Не вздумайте самостоятельно уменьшать или увеличивать количество принятого лекарства. Пусть этим занимается ваш доктор.
В-третьих, соблюдайте установленному режиму. Употребляйте пилюли так, как написано в рецепте: до, после или во время еды. Ведь именно таким образом достигается наивысшая эффективность препарата.
В-четвертых, запивать лекарственные средства рекомендуется только простой, негазированной водой. Употребление соков, кофе, чая или алкогольных напитков может привести не только к уменьшению эффективности лекарства, но и к отравлению, что, согласитесь, не очень приятно, тем более, на фоне уже существующей болезни.
Ни в коем случае не раскусывайте таблетки или капсулы, пытаясь, таким образом, ускорить действие препарата. Форма лекарственного вещества придается ему из расчета наибольшей эффективности. А ваша инициатива может привести к нежелательным последствиям.
Читайте также: Эти эффективные способы помогут спастись от застоя желчи
Внимательно следите за сроком годности ваших препаратов. Ведь лекарства, после его истечения, могут не только потерять эффект но, и вовсе, превратится в яд.Ранее было , что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.
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