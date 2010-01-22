Медики объяснили, как правильно принимать лекарства

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Медики объяснили, что может превратить обычное лекарство в яд Когда дело доходит до приема препаратов, большинство из нас знают, что определенные условия могут изменять их эффективность.