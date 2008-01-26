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Раздел: Медицина  
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Как заставить себя ходить в тренажерный зал: простые советы

Как заставить себя ходить в тренажерный зал: простые советыИногда так лень заставить себя позаботиться о собственной фигуре и хорошем самочувствии.

Особенно это касается времени после работы, которое больше всего хочется провести за просмотром фильма или за прочтением любимой книги, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Однако поддерживать тонус мышц и кожи все же нужно, поэтому стоит поделиться несколькими секретами, как заставить себя посетить спортивный зал даже после работы.

Запланируйте тренировки

И здесь вам более всего поможет структурированный график, в котором вы должны выделить время для тренировок. Начните с малого: расставьте приоритеты, а в свободное время впишите тренировки. Так вы быстро научитесь управлять своим временем и останетесь мотивированными на тренировки.

Возьмите с собой форму

Чтобы совсем не уклоняться от тренировок в зале, берите с собой на работу все необходимое. Небольшая спортивная сумка, в которой поместится спортивная одежда и дополнительный перекус, не придаст вам большой нагрузки. Такой трюк действительно помогает морально настроиться на тренировку, потому что вам станет обидно, если вы весь день будете носить вещи и не пойдете в зал.

Ходите в зал рядом с работой

Такой способ тоже является очень эффективным. Потому что логично, если ваш тренажерный зал находится далеко, у вас и желание исчезает до него доезжать. Особенно хорошей мотивацией для посещения зала является то, что вы будете проходить постоянно мимо него. Вас будет мучить совесть и вы поймете, что поход в тренажерный зал неизбежен.

Помните о своей цели

У каждого из вас, наверное, есть представление об идеальном теле, к которому вы стремитесь. Вы постоянно держите в голове эту картинку и напоминаете себе, что вам нужно для того, чтобы достичь успеха. И если вдруг вы потеряли всякое желание заниматься собой, напомните себе о вашей мотивации. Это может быть просмотр специальных фильмов, мотивирующие цитаты или фотографии.

Выработайте привычку

Превратите ваше желание посещать зал в полезную привычку. Как известно, для того, чтобы какое-то агрессивное действие стало привычкой, нужно регулярно выполнять его в течение 21 дня. Конечно, ежедневное посещение спортивного зала не является хорошей идеей, а вот легкая утренняя зарядка будет в самый раз.

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Не беспокойтесь

Не ругайте себя слишком сильно, когда вы пропускаете тренировки и никак не можете найти в себе силы пойти после работы в зал. Всему свое время, просто лучше сделайте себе передышку, разберитесь в своих проблемах и с новыми силами отправляйтесь покорять тренажеры. Не превращайте свои занятия в неприятную повинность – они должны приносить вам только удовольствие.

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 Теги: тренировка, спорт

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