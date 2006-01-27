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Медики подсказали, как не заболеть в морозную погоду
Берегите здоровье.
В морозы важно правильно питаться и одеваться, а также не стоять на одном месте на улице, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.
По словам врачей, в период резкого похолодания и морозов важно особенно тщательно следить за здоровьем, в частности, нужно незадолго до выхода из дома перекусить чем-то теплым, выпить чашку горячего чая с имбирем (он ускоряет кровообращение и согревает организм изнутри), а также научиться правильно дышать.
«Если вам предстоит стоять на остановке в ожидании своего транспорта, постарайтесь спрятаться где-то под козырьком или за киоском, чтобы как можно меньше чувствовать ветер. Даже если вам холодно, постарайтесь не дрожать – так вы замерзаете еще быстрее, так как хватаете преждевременно «глоток» холодного воздуха, до того, как успели выдохнуть» - посоветовала врач.
Выходя из дома на морозный воздух, не делайте сразу глубокий вдох, добавила врач. Резкий поток холодного воздуха может спровоцировать рефлекторный спазм бронхов. А для сердечников такая оплошность чревата коронароспазмом, который, в свою очередь, часто сопровождается сердечным приступом.
«Вдыхайте только носом, закройте плотно рот, а лучше спрячьте губы за плотным шарфом. При этом не стойте на месте – шагайте взад-вперед, чтобы усилить кровообращение в конечностях» - посоветовала специалист.
Если на морозе или на ветру у вас слезятся глаза, за 10 - 15 минут до выхода на мороз закапайте в глаза антигистаминные капли. Не лишним будет также приобрести шапку с козырьком, и нацепить сверху капюшон.
В холода нужно надевать на себя как можно больше слоев одежды, чтобы уменьшить теплопотерю и избежать переохлаждения.
«Чем холоднее на улице, тем больше слоев одежды должно на вас быть. Если при температуре до -3 можно просто надеть легкую маечку под рубашку, а сверху – куртку или шубку, то если на улице – 15, слоев в одежде должно быть как минимум на один больше. Ну а если и того холоднее, то хорошо бы, чтобы на вас, и уж тем более на вашем ребенке, была майка, сверху блузка или водолазка, на ней кофта или свитер и только потом верхняя одежда. Так вы создаете «прослойки воздуха» между слоями одежды, - а это идеальный вариант, ведь это не позволит вам ни замерзнуть, ни перегреться. Учтите, если для взрослых такой вариант зимней амуниции еще может быть изменен в сторону уменьшения, исходя из ситуации и дресс-кода на работе, то для ребенка это должно стать правилом» - говорит врач Виктория Савицкая.
Обязательно наденьте теплые чистые носки из натуральных материалов. Обувь должна быть слегка завышенной и плотно прилегать к ноге. Избегайте слишком тесной обуви, - она замедлит циркуляцию крови, а из-за этого вы быстрее замерзнете. Теплые стельки – обязательны.
В морозы стоит отказаться от высоких каблуков и кожаной обуви - не только из-за опасности травмироваться на льду из-за неустойчивости таких сапог и туфель, но еще и потому, что высокая подошва нарушает циркуляцию крови, а это, в свою очередь, ведет к сбою терморегуляции организма.
«Очень важно на морозе как следует закрывать грудную клетку, - например, под пальто или дубленкой фиксировать на груди концы теплого шарфа. Еще лучше выбирать свитера с высоким воротом. Если простудить этот участок тела, пневмония и миокардит вполне могут испортить вам жизнь на очень долгое время», - предупреждает врач.
От мороза всегда страдает кожа рук, а переохладив ее один раз, вы нарушите терморегуляцию на долгое время, - то есть, руки начнут мерзнуть даже при более высоких температурах. Стоит также отметить, что при минус 10 и ниже перчатки сильно проигрывают варежкам.
«Даже в самых теплых перчатках все пальчики находятся по отдельности и не могут согревать друг друга», - говорит эксперт.
Специалист также отметила, что на ладонях и кистях рук находятся биоактивные точки, связанные с головой и дыхательной системой. Так что, если сильно перемерзли руки, могут обостриться хронические воспаления носа, бронхов, начаться головные боли. После сильного переохлаждения рук может развиться полиартрит - воспаление мелких суставов пальцев рук и кистей.
Кроме того, в морозы стоит ежедневно употреблять цельнозерновые каши и кисломолочные продукты, чтобы укрепить иммунитет и согреть организм, рассказала врач Виктория Савицкая.
Натуральные кисломолочные продукты, по словам специалиста, позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, а от него во многом и зависит иммунитет. Современный медики, опираясь на данные многочисленных исследований, рекомендуют пить кефир или «живые» йогурты для того, чтобы уберечься от болезни, чтобы ускорить выздоровление и наладить работу организма.
«Доказано, что пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель и насморк. Но, важно помнить, что не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на срок годности. Чем он короче, тем продукт «натуральнее». Если есть возможность самому сквашивать кефир или простоквашу – лучше не жалеть времени и сил. Это же касается и йогуртов – делать их самостоятельно из закваски очень просто, при этом вы можете добавить к этому продукту любой ингредиент на ваше усмотрение – мороженные ягоды, сезонные фрукты, карамель, мед и так далее» - говорит эксперт.
Не менее полезны в морозную погоду каши – они надолго обеспечивают организм энергией, согревают во время длительного пребывания на холоде. Это прекрасный источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых очень мало в других продуктах. Но стоит помнить, что это справедливо только для каш из цельного зерна. Помимо уже перечисленных достоинств, в таких зерновых много клетчатки, а благодаря этому повышается сопротивляемость организма. Особенно сильными противогриппозными свойствами обладают овсянка и ячмень.
По словам специалиста, чтобы согреться, организму нужно много энергии, а самый простой и быстрый способ ее получить – хорошо пообедать. Но чтобы любая трапеза шла на пользу и не отражалась на фигуре, важно придерживаться нескольких простых правил.
«Всяческие сладости, булочки, пирожные быстро насыщают и даже помогают организму согреться, но при этом их энергия быстро иссякнет, при этом отяготиться пищеварение и вы почувствуете тяжесть в желудке. Организм бросит все силы на переваривание тяжелой еды, а согревать вас полноценно попросту не сможет», - говорит врач.
Специалист советует выбирать нежирные, но достаточно калорийные и при этом безвредные для фигуры продукты, богатые углеводами «длительного действия» - ведь это главные поставщики энергии. Зимой в рационе должно быть больше зерновых, овощей, зелени и фруктов. «Важно, чтобы организм получал весь спектр питательных веществ и полный набор витаминов и микроэлементов. В большом количестве в рационе должны присутствовать сезонные фрукты и овощи. А еще квашеная капуста – рекордсмен по содержанию витамина С, молочные продукты и постные сорта мяса, печень. Налегайте на все цитрусовые и ешьте больше «травы» - петрушки, зеленого лука, латука, салатных листьев, сельдерея и т.д.», - советует врач.
В то же время специалисты Министерства здравоохранения Украины подготовили несколько советов о том, как избежать переохлаждений, учитывая ухудшение погодных условий.
В первую очередь, эксперты рекомендуют повременить с дальними путешествиями в непогоду. Если отложить поездку невозможно, заранее и ответственно подойдите к сбору необходимых в поездке вещей. В частности, соберите теплые вещи, термос с теплым безалкогольным напитком, зарядные устройства для гаджетов.
«Не вызывайте «скорую» без надобности, - сказано в сообщении. - Ситуация на дорогах ухудшается, поэтому врачи экстренной помощи не всегда могут добраться до пациентов за короткий промежуток времени. Особенно остро в сложных погодных условиях ощущается проблема непрофильных вызовов: температура до 38 градусов, высокое давление и тому подобное. В центрах экстренной помощи работают консультанты, которые посоветуют по телефону, как действовать в ситуации, которую считают экстренной».
Кроме того, причиной переохлаждения является не только низкая температура, ведь переохлаждение может случиться при плюсовой температуре. Ключевые факторы переохлаждения - пребывания на улице, ветер, высокая влажность и общее состояние человека.
«Если температура тела снизилась до 34 градусов, то достаточно согреть человека в теплом помещении, дать теплое питье. Когда температура тела опускается ниже 34 градусов, то человека необходимо госпитализировать в отделение интенсивной терапии для восстановления системы кровообращения, дыхания, пищеварения и других. Жизнь человека под угрозой, когда температура тела ниже 28 градусов», - сказано в сообщении.
При обморожении конечностей ни в коем случае нельзя растирать поврежденное место снегом, а также менять резко температуру - опускать конечность в горячую воду или прижимать к батарее. По возможности необходимо наложить термоизолирующую повязку на кожу и обратиться к специалисту.
Эксперты составили список советов и предостережений, которых стоит придерживаться, если вы замерзли. Отметим, что эти советы всего лишь первая помощь, после обязательно обратитесь в больницу.
Советы
Первое, что нужно сделать, если человек перемерз, доставить его в теплое помещение. Обязательно нужно сменить холодную одежду. Выбирать стоит широкие кофты, штаны. Также нужно укутать человека в плед. Выбор одежды очень важен и перед выходом на улицу. Не стоит надевать узкие, сдавливающие вещи: это уменьшает кровообращение и человек замерзает быстрее.
Следующие действие: определить участки тела, которые пострадали. Их стоит медленно размять или согреть дыханием. Потом наложить марлевые повязки, которые защитят от попадания инфекции. Если обморожение очень сильное, нужно сделать теплоизолирующую повязку из ваты, шарфов, а сверху укрыть покрывалом. Также зафиксировать поврежденные участки на чем-то твердом, чтобы они были неподвижны. Дожидаться приезда медработников.
Пострадавшему нужно дать теплый, сладкий чай и теплую пищу. Обратите внимание, что все должно быть теплым. Горячие, крепкие напитки противопоказаны.
После того, как первая помощь оказана, пострадавшего должны обследовать в больнице. Даже незначительное охлаждение может повлиять на состояние организма.
Запрещено
Первая и самая большая ошибка, которую совершают при обморожении — растирание снегом. Это строго запрещено. В поврежденные участки можно занести инфекцию.
Много тепла тоже противопоказано. Горячая ванная или открытый огонь только усугубит проблему.
Нельзя растирать потерпевшего спиртовыми настойками, жиром или маслами.
Строго запрещены курение и алкоголь. Они ускоряют потерю тепла.
Нельзя пить крепкий и горячий кофе или чай.
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Переохлаждения и обморожения можно избежать, если позаботиться о себе заранее. Одеваться тепло в свободную одежду и обувь, закрывать открытие участки тела от ветра, сокращать время пребывания на морозе.
В морозы важно правильно питаться и одеваться, а также не стоять на одном месте на улице, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.
По словам врачей, в период резкого похолодания и морозов важно особенно тщательно следить за здоровьем, в частности, нужно незадолго до выхода из дома перекусить чем-то теплым, выпить чашку горячего чая с имбирем (он ускоряет кровообращение и согревает организм изнутри), а также научиться правильно дышать.
«Если вам предстоит стоять на остановке в ожидании своего транспорта, постарайтесь спрятаться где-то под козырьком или за киоском, чтобы как можно меньше чувствовать ветер. Даже если вам холодно, постарайтесь не дрожать – так вы замерзаете еще быстрее, так как хватаете преждевременно «глоток» холодного воздуха, до того, как успели выдохнуть» - посоветовала врач.
Выходя из дома на морозный воздух, не делайте сразу глубокий вдох, добавила врач. Резкий поток холодного воздуха может спровоцировать рефлекторный спазм бронхов. А для сердечников такая оплошность чревата коронароспазмом, который, в свою очередь, часто сопровождается сердечным приступом.
«Вдыхайте только носом, закройте плотно рот, а лучше спрячьте губы за плотным шарфом. При этом не стойте на месте – шагайте взад-вперед, чтобы усилить кровообращение в конечностях» - посоветовала специалист.
Если на морозе или на ветру у вас слезятся глаза, за 10 - 15 минут до выхода на мороз закапайте в глаза антигистаминные капли. Не лишним будет также приобрести шапку с козырьком, и нацепить сверху капюшон.
В холода нужно надевать на себя как можно больше слоев одежды, чтобы уменьшить теплопотерю и избежать переохлаждения.
«Чем холоднее на улице, тем больше слоев одежды должно на вас быть. Если при температуре до -3 можно просто надеть легкую маечку под рубашку, а сверху – куртку или шубку, то если на улице – 15, слоев в одежде должно быть как минимум на один больше. Ну а если и того холоднее, то хорошо бы, чтобы на вас, и уж тем более на вашем ребенке, была майка, сверху блузка или водолазка, на ней кофта или свитер и только потом верхняя одежда. Так вы создаете «прослойки воздуха» между слоями одежды, - а это идеальный вариант, ведь это не позволит вам ни замерзнуть, ни перегреться. Учтите, если для взрослых такой вариант зимней амуниции еще может быть изменен в сторону уменьшения, исходя из ситуации и дресс-кода на работе, то для ребенка это должно стать правилом» - говорит врач Виктория Савицкая.
Обязательно наденьте теплые чистые носки из натуральных материалов. Обувь должна быть слегка завышенной и плотно прилегать к ноге. Избегайте слишком тесной обуви, - она замедлит циркуляцию крови, а из-за этого вы быстрее замерзнете. Теплые стельки – обязательны.
В морозы стоит отказаться от высоких каблуков и кожаной обуви - не только из-за опасности травмироваться на льду из-за неустойчивости таких сапог и туфель, но еще и потому, что высокая подошва нарушает циркуляцию крови, а это, в свою очередь, ведет к сбою терморегуляции организма.
«Очень важно на морозе как следует закрывать грудную клетку, - например, под пальто или дубленкой фиксировать на груди концы теплого шарфа. Еще лучше выбирать свитера с высоким воротом. Если простудить этот участок тела, пневмония и миокардит вполне могут испортить вам жизнь на очень долгое время», - предупреждает врач.
От мороза всегда страдает кожа рук, а переохладив ее один раз, вы нарушите терморегуляцию на долгое время, - то есть, руки начнут мерзнуть даже при более высоких температурах. Стоит также отметить, что при минус 10 и ниже перчатки сильно проигрывают варежкам.
«Даже в самых теплых перчатках все пальчики находятся по отдельности и не могут согревать друг друга», - говорит эксперт.
Специалист также отметила, что на ладонях и кистях рук находятся биоактивные точки, связанные с головой и дыхательной системой. Так что, если сильно перемерзли руки, могут обостриться хронические воспаления носа, бронхов, начаться головные боли. После сильного переохлаждения рук может развиться полиартрит - воспаление мелких суставов пальцев рук и кистей.
Кроме того, в морозы стоит ежедневно употреблять цельнозерновые каши и кисломолочные продукты, чтобы укрепить иммунитет и согреть организм, рассказала врач Виктория Савицкая.
Натуральные кисломолочные продукты, по словам специалиста, позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, а от него во многом и зависит иммунитет. Современный медики, опираясь на данные многочисленных исследований, рекомендуют пить кефир или «живые» йогурты для того, чтобы уберечься от болезни, чтобы ускорить выздоровление и наладить работу организма.
«Доказано, что пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель и насморк. Но, важно помнить, что не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на срок годности. Чем он короче, тем продукт «натуральнее». Если есть возможность самому сквашивать кефир или простоквашу – лучше не жалеть времени и сил. Это же касается и йогуртов – делать их самостоятельно из закваски очень просто, при этом вы можете добавить к этому продукту любой ингредиент на ваше усмотрение – мороженные ягоды, сезонные фрукты, карамель, мед и так далее» - говорит эксперт.
Не менее полезны в морозную погоду каши – они надолго обеспечивают организм энергией, согревают во время длительного пребывания на холоде. Это прекрасный источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых очень мало в других продуктах. Но стоит помнить, что это справедливо только для каш из цельного зерна. Помимо уже перечисленных достоинств, в таких зерновых много клетчатки, а благодаря этому повышается сопротивляемость организма. Особенно сильными противогриппозными свойствами обладают овсянка и ячмень.
По словам специалиста, чтобы согреться, организму нужно много энергии, а самый простой и быстрый способ ее получить – хорошо пообедать. Но чтобы любая трапеза шла на пользу и не отражалась на фигуре, важно придерживаться нескольких простых правил.
«Всяческие сладости, булочки, пирожные быстро насыщают и даже помогают организму согреться, но при этом их энергия быстро иссякнет, при этом отяготиться пищеварение и вы почувствуете тяжесть в желудке. Организм бросит все силы на переваривание тяжелой еды, а согревать вас полноценно попросту не сможет», - говорит врач.
Специалист советует выбирать нежирные, но достаточно калорийные и при этом безвредные для фигуры продукты, богатые углеводами «длительного действия» - ведь это главные поставщики энергии. Зимой в рационе должно быть больше зерновых, овощей, зелени и фруктов. «Важно, чтобы организм получал весь спектр питательных веществ и полный набор витаминов и микроэлементов. В большом количестве в рационе должны присутствовать сезонные фрукты и овощи. А еще квашеная капуста – рекордсмен по содержанию витамина С, молочные продукты и постные сорта мяса, печень. Налегайте на все цитрусовые и ешьте больше «травы» - петрушки, зеленого лука, латука, салатных листьев, сельдерея и т.д.», - советует врач.
В то же время специалисты Министерства здравоохранения Украины подготовили несколько советов о том, как избежать переохлаждений, учитывая ухудшение погодных условий.
В первую очередь, эксперты рекомендуют повременить с дальними путешествиями в непогоду. Если отложить поездку невозможно, заранее и ответственно подойдите к сбору необходимых в поездке вещей. В частности, соберите теплые вещи, термос с теплым безалкогольным напитком, зарядные устройства для гаджетов.
«Не вызывайте «скорую» без надобности, - сказано в сообщении. - Ситуация на дорогах ухудшается, поэтому врачи экстренной помощи не всегда могут добраться до пациентов за короткий промежуток времени. Особенно остро в сложных погодных условиях ощущается проблема непрофильных вызовов: температура до 38 градусов, высокое давление и тому подобное. В центрах экстренной помощи работают консультанты, которые посоветуют по телефону, как действовать в ситуации, которую считают экстренной».
Кроме того, причиной переохлаждения является не только низкая температура, ведь переохлаждение может случиться при плюсовой температуре. Ключевые факторы переохлаждения - пребывания на улице, ветер, высокая влажность и общее состояние человека.
«Если температура тела снизилась до 34 градусов, то достаточно согреть человека в теплом помещении, дать теплое питье. Когда температура тела опускается ниже 34 градусов, то человека необходимо госпитализировать в отделение интенсивной терапии для восстановления системы кровообращения, дыхания, пищеварения и других. Жизнь человека под угрозой, когда температура тела ниже 28 градусов», - сказано в сообщении.
При обморожении конечностей ни в коем случае нельзя растирать поврежденное место снегом, а также менять резко температуру - опускать конечность в горячую воду или прижимать к батарее. По возможности необходимо наложить термоизолирующую повязку на кожу и обратиться к специалисту.
Список советов и предостережений при пребывании на морозе
Эксперты составили список советов и предостережений, которых стоит придерживаться, если вы замерзли. Отметим, что эти советы всего лишь первая помощь, после обязательно обратитесь в больницу.
Советы
Первое, что нужно сделать, если человек перемерз, доставить его в теплое помещение. Обязательно нужно сменить холодную одежду. Выбирать стоит широкие кофты, штаны. Также нужно укутать человека в плед. Выбор одежды очень важен и перед выходом на улицу. Не стоит надевать узкие, сдавливающие вещи: это уменьшает кровообращение и человек замерзает быстрее.
Следующие действие: определить участки тела, которые пострадали. Их стоит медленно размять или согреть дыханием. Потом наложить марлевые повязки, которые защитят от попадания инфекции. Если обморожение очень сильное, нужно сделать теплоизолирующую повязку из ваты, шарфов, а сверху укрыть покрывалом. Также зафиксировать поврежденные участки на чем-то твердом, чтобы они были неподвижны. Дожидаться приезда медработников.
Пострадавшему нужно дать теплый, сладкий чай и теплую пищу. Обратите внимание, что все должно быть теплым. Горячие, крепкие напитки противопоказаны.
После того, как первая помощь оказана, пострадавшего должны обследовать в больнице. Даже незначительное охлаждение может повлиять на состояние организма.
Запрещено
Первая и самая большая ошибка, которую совершают при обморожении — растирание снегом. Это строго запрещено. В поврежденные участки можно занести инфекцию.
Много тепла тоже противопоказано. Горячая ванная или открытый огонь только усугубит проблему.
Нельзя растирать потерпевшего спиртовыми настойками, жиром или маслами.
Строго запрещены курение и алкоголь. Они ускоряют потерю тепла.
Нельзя пить крепкий и горячий кофе или чай.
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Переохлаждения и обморожения можно избежать, если позаботиться о себе заранее. Одеваться тепло в свободную одежду и обувь, закрывать открытие участки тела от ветра, сокращать время пребывания на морозе.
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