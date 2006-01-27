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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, в какое время полезнее всего пить воду

Медики подсказали, в какое время полезнее всего пить водуОказывается, главное - не количество употребляемой воды за день, а время, в какое человек ее пьет.

Ученые и медики до сих пор не пришли консенсуса в вопросе "какое количество воды требуется человеку для здоровья", но общепринятым правилом на сегодняшний день является употребление 30 мл воды на 1 кг веса человека, но не менее полутора литров в день.

Для чего нужно пить воду?

Как известно, вода обладает очищающим свойством и это практически главное ее преимущество перед другими видами напитков. Она не содержит в себе глюкозы и других пищевых добавок, калорий и прочих веществ, но зато в ней есть тот набор минералов, который необходим организму человека.

Вода помогает желудку усваивать пищу, она очищает мочеполовую систему и почки, освобождает организм и кровеносные сосуды от токсинов и других вредных веществ, накапливающихся постоянно.

В какое время полезнее всего пить воду?

Если человек будет выпивать стакан воды, не вставая с постели утром, то у него кишечник начнет работать, как часы.

Врачи советуют натощак выпивать аж 2 стакана простой воды для того, чтобы запустить работу всего организма и быстрее проснуться. Нужно пить медленно маленькими глоточками.

Каждый раз перед тем, как вы собираетесь садиться за стол - завтракать, обедать, полдничать или ужинать, нужно выпивать по стакану воды. Желательно сделать это за полчаса. Данная привычка несет в себе максимальное количество преимуществ. Во-первых, вы обманете водой свой мозг, от чего вам аппетит поубавиться и вы съедите в итоге порцию в два раза меньшую, нежели съели бы без выпитой заранее воды. Во-вторых, вода разгоняет метаболизм, поэтому вы не будете набирать лишний вес. В-третьих, этот стакан воды поможет органам пищеварительной системе нормально функционировать.

Вечером, когда вы соберетесь принять расслабляющую и согревающую одновременно ванну, выпейте стакан воды - это поможет вам снять напряжение и даже снизить кровяное давление, которое обычно из-за стрессов и неправильного питания повышается.

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Многие не знали, что стакан воды перед сном борется с бессонницей и улучшает сон, только для этого нужно пить не сильно холодную воду, а комнатной и чуть выше температуры.
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 Теги: вода, польза, время

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Сегодня, 10:45 » Автор: Валерия Янобекова
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