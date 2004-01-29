Раздел: Медицина
Назван самый эффективный способ сбросить лишние килограммы
Стоит взять на заметку.
И к тому же, самый доступный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.com.ua.
Знаменитей американский фитнеспортал, назвал наиболее эффективным методом похудения прыжки на скакалке. По мнению экспертов интернет-издания, упражнения со скакалкой легкие, не отнимают много времени и к тому же дают лучшие результаты в сравнении с другими видами физических нагрузок.
Это идеальная тренировка тела, при которой задействуются все мышцы. Двухмесячный эксперимент показал, что регулярные 10-минутные тренировки со скакалкой позволяют худеть интенсивнее, чем бег трусцой в течение 30 минут.
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А еще прыжки позволяют сжечь больше калорий, чем обычная аэробика, что является еще одним неоспоримым преимуществом этого вида физической активности.
И к тому же, самый доступный, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cosmo.com.ua.
Знаменитей американский фитнеспортал, назвал наиболее эффективным методом похудения прыжки на скакалке. По мнению экспертов интернет-издания, упражнения со скакалкой легкие, не отнимают много времени и к тому же дают лучшие результаты в сравнении с другими видами физических нагрузок.
Это идеальная тренировка тела, при которой задействуются все мышцы. Двухмесячный эксперимент показал, что регулярные 10-минутные тренировки со скакалкой позволяют худеть интенсивнее, чем бег трусцой в течение 30 минут.
Читайте также: Врачи назвали простой, но эффективный способ отбеливания зубов дома
А еще прыжки позволяют сжечь больше калорий, чем обычная аэробика, что является еще одним неоспоримым преимуществом этого вида физической активности.
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