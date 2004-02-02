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Раздел: Медицина  
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Если обнаружите один из этих признаков - вам срочно нужно к врачу

Если обнаружите один из этих признаков - вам срочно нужно к врачуМедики рассказали о самых явных признаках развития некоторых заболеваний.

"Свет мой, зеркальце, скажи...", - врачи рекомендуют начинать с этой фразы каждый новый день. Это пойдет на пользу вашему здоровью, потому как в своем отражении в зеркале вы сможете вовремя заметить какие-то "нездоровые" изменения.

Эти признаки должны вас насторожить и заставить посетить терапевта в ближайшие дни:

Темные круги под глазами. Этот симптом сообщает вам не только об усталости, как все привыкли думать, а и о венозном застое в полости черепа. Также, круги под глазами могут указывать на проблемы с почками.

Растущая косточка около большого пальца на стопе. Данный признак является свидетельством развивающегося сколиоза или же травмы копчика.

Заметное выпадение волос. Вы должны помнить, что выпадение волос в течение всей жизни человека - это нормальное явление, при чем за сутки он может терять до 100 волосинок и даже не замечать этого. Но если вы стали отмечать у себя залысины и слишком большое количество волос на расческе после расчесывания, тогда причина может заключаться в дефиците витаминов D и Е. Также, недостаточное питание волосяных луковиц, из-за чего и выпадают волосы, может быть обусловлено повышенным уровнем холестерина в крови и сужением кровеносных сосудов, от чего нарушается кровообращение.

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Не занимайтесь самолечением и не пытайтесь решить проблему со здоровьем с помощью советчиков на разных форумах, лучшее, что вы можете сделать для себя - это своевременно обратиться к медикам за помощью.
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 Теги: признаки, самочувствие

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Сегодня, 11:49 » Автор: Валерия Янобекова
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