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Почему нужно пить томатный сок каждый день

Почему нужно пить томатный сок каждый деньТоматный сок очень питателен, в нем содержится множество полезных веществ.

Томатный сок обладает сильными антиоксидантными свойствами и содержит многочисленные витамины, которые будут защищать ваше здоровье от различных болезней, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.info

1. Витамины

Свежий томатный сок является отличным источником витамина А и С. Его регулярное потребление улучшит здоровье ваших глаз, состояние ваших костей и зубов, и повысит ваш иммунитет.

2. Снижает уровень холестерина

В результате нездорового рациона питания, многие люди страдают от повышенного уровня холестерина. Томатный сок содержит ниацин и волокна, которые могут снизить уровень вредного холестерина и повысить уровень хорошего холестерина.

3. Улучшает работу кишечника

Людям, у которых проблемы с кишечником, рекомендуется употреблять томатный сок. Он улучшит функцию пищеварения, и поможет избавиться от запора.

4. Очищает от токсинов

Мы склонны потреблять пищу, которая не полезна для нашего организма и которая является главной причиной, почему в нашем организме накапливаются многочисленные токсины. Помидоры содержат серу, которая улучшит функцию почек и печени. Когда речь идёт о дезинтоксикации, помидоры считаются лучшими овощами.

5. Помогает в похудении

Томатный сок может быть очень полезным для тех, кто на диете, он придаст чувства сытости. Он может дать вашему организму необходимые питательные вещества и повысить метаболизм.

6. Защищает от болезней сердца

Помидоры могут защитить вас от болезней сердца в связи с их большим содержанием витамина B6, который обладает способностью снижать уровень гомоцистеина, аминокислоты, которая может повредить артерии.

7. Улучшает состояние кожи

Томатный сок может значительно улучшить состояние вашей кожи. Он может предотвратить появление угрей за счёт уменьшения количества кожного сала, которое является основной причиной появления акне.

8. Разрушает свободные радикалы

Благодаря антиоксидантным свойствам, томатный сок обладает способностью бороться со свободными радикалами. Потребляя всего лишь 1 стакан томатного сока можно уничтожить свободные радикалы, чрезвычайно вредные молекулы, которые даже могут вызвать рак.

9. Предотвращает рак

Помидоры содержат ликопен, который может предотвратить рак простаты, поджелудочной железы, кишечника, груди, и рака лёгких.

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Итак, теперь, когда вы знакомы со всеми преимуществами, которые он может вам предоставить, настало время, начать пить 1 стакан томатного сока каждый день!
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 Теги: томатный сок, напиток

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Вчера, 23:25 » Автор: Татьяна Ларина
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