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Разработаны самые долговечные зубные пломбы

Разработаны самые долговечные зубные пломбы Секретом состава нового материала стали наночастицы антибиотика.

У большинства населения нашей планеты имеются те или иные проблемы с зубами. Да и почти у каждого из нас есть пломбы. Но пломбы недолговечны. Они разрушаются и требуют замены. Однако недавно ученые создали пломбировочный материал, который не потребует замены на протяжении всей жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HI-News.

Основной причиной разрушения и выпадения пломб являются болезнетворные бактерии, которые со временем размножаются в микрозазоре между пломбой и зубом. Он появляется практически всегда и не зависит от качества работы врача-стоматолога. Новый вид пломб отличается от использующихся сейчас долгим антисептическим эффектом, а их долговечность превышает срок службы классических пломб в несколько десятков раз.

Антибиотики применяются и сейчас при установке пломб, но эти антибиотики используют местно, и они действуют не дольше нескольких недель. Преимущество новых пломб заключается в их составе. Пломбировочный материал смешан с особыми наночастицами антибиотика, которые делают пломбу сверхустойчивой к микробам на всей поверхности, и эти свойства не исчезают со временем. Таким образом, антибиотик находится не только в зазоре между пломбой и зубом. Это дает местный иммунитет к поражениям в области закладки пломбы. Первые опыты уже показали эффективность нового материала. По словам одного из авторов работы,

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«На сегодняшний день антибиотики применяют при установке пломб, однако срок действия таких составов не превышает нескольких недель. Нам удалось найти такую комбинацию лекарств и микроскопических наночастиц, которая бы содержала в себе достаточное количество веществ, которого хватит для защиты зубов на многие годы».
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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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