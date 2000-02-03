Раздел: Медицина
Разработаны самые долговечные зубные пломбы
Секретом состава нового материала стали наночастицы антибиотика.
У большинства населения нашей планеты имеются те или иные проблемы с зубами. Да и почти у каждого из нас есть пломбы. Но пломбы недолговечны. Они разрушаются и требуют замены. Однако недавно ученые создали пломбировочный материал, который не потребует замены на протяжении всей жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HI-News.
Основной причиной разрушения и выпадения пломб являются болезнетворные бактерии, которые со временем размножаются в микрозазоре между пломбой и зубом. Он появляется практически всегда и не зависит от качества работы врача-стоматолога. Новый вид пломб отличается от использующихся сейчас долгим антисептическим эффектом, а их долговечность превышает срок службы классических пломб в несколько десятков раз.
Антибиотики применяются и сейчас при установке пломб, но эти антибиотики используют местно, и они действуют не дольше нескольких недель. Преимущество новых пломб заключается в их составе. Пломбировочный материал смешан с особыми наночастицами антибиотика, которые делают пломбу сверхустойчивой к микробам на всей поверхности, и эти свойства не исчезают со временем. Таким образом, антибиотик находится не только в зазоре между пломбой и зубом. Это дает местный иммунитет к поражениям в области закладки пломбы. Первые опыты уже показали эффективность нового материала. По словам одного из авторов работы,
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«На сегодняшний день антибиотики применяют при установке пломб, однако срок действия таких составов не превышает нескольких недель. Нам удалось найти такую комбинацию лекарств и микроскопических наночастиц, которая бы содержала в себе достаточное количество веществ, которого хватит для защиты зубов на многие годы».
У большинства населения нашей планеты имеются те или иные проблемы с зубами. Да и почти у каждого из нас есть пломбы. Но пломбы недолговечны. Они разрушаются и требуют замены. Однако недавно ученые создали пломбировочный материал, который не потребует замены на протяжении всей жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HI-News.
Основной причиной разрушения и выпадения пломб являются болезнетворные бактерии, которые со временем размножаются в микрозазоре между пломбой и зубом. Он появляется практически всегда и не зависит от качества работы врача-стоматолога. Новый вид пломб отличается от использующихся сейчас долгим антисептическим эффектом, а их долговечность превышает срок службы классических пломб в несколько десятков раз.
Антибиотики применяются и сейчас при установке пломб, но эти антибиотики используют местно, и они действуют не дольше нескольких недель. Преимущество новых пломб заключается в их составе. Пломбировочный материал смешан с особыми наночастицами антибиотика, которые делают пломбу сверхустойчивой к микробам на всей поверхности, и эти свойства не исчезают со временем. Таким образом, антибиотик находится не только в зазоре между пломбой и зубом. Это дает местный иммунитет к поражениям в области закладки пломбы. Первые опыты уже показали эффективность нового материала. По словам одного из авторов работы,
Читайте также: Названы эффективные методы укрепления десен
«На сегодняшний день антибиотики применяют при установке пломб, однако срок действия таких составов не превышает нескольких недель. Нам удалось найти такую комбинацию лекарств и микроскопических наночастиц, которая бы содержала в себе достаточное количество веществ, которого хватит для защиты зубов на многие годы».
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