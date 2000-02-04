Медики подсказали, что ни в коем случае нельзя делать перед сном

Эти виды активности препятствуют здоровому сну.



Многие страдают от проблем со сном только потому, что неправильно к нему готовятся. Даже одна чашка кофе или свет от вашего смартфона могут пагубно повлиять на ваш сон, сообщает



Не курите и не пейте перед сном

Специалисты советуют не употреблять алкоголь и не курить хотя бы за 4 часа до сна. Хотя эти привычки лучше бросить раз и навсегда. Если же вы нарушаете это правило, то ваш сон не будет крепким и полноценным. А это обязательно скажется на вашем самочувствии следующий день.



Не наедайтесь

Можно устроить легкий перекус. Но за 4 часа до сна не следует налегать на тяжелую, острую и сладкую пищу. Поэтому старайтесь сделать ужин максимально легким и диетическим.



Не пейте кофе

По рекомендациям Всемирного общества сна, как минимум за 6 часов до отхода ко сну необходимо перестать употреблять кофеин. Имейте в виду, что он содержится не только в кофе, но также в чае, газированных напитках и даже шоколаде. Отдайте предпочтение простой воде, но и ею не стоит злоупотреблять. Если выпить много жидкости перед сном, это может тоже негативно сказаться на его качестве.



Не занимайтесь спортом

Специалисты настаивают на том, что спортом нужно заниматься регулярно. Однако физическая активность непосредственно перед отходом ко сну может навредить его качеству. Перенесите занятия в зале на утреннее время, а вот вечером - устройте себе прогулку на свежем воздухе.



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Не оставляйте свет включенным

Любая электроника в спальне может мешать вам высыпаться. Например, свет от цифровых часов, шум компьютера и, конечно, включенный телевизор. Сделайте вашу спальню максимально тихой и темной, так вы будете засыпать максимально быстро. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Многие страдают от проблем со сном только потому, что неправильно к нему готовятся. Даже одна чашка кофе или свет от вашего смартфона могут пагубно повлиять на ваш сон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал Не курите и не пейте перед сномСпециалисты советуют не употреблять алкоголь и не курить хотя бы за 4 часа до сна. Хотя эти привычки лучше бросить раз и навсегда. Если же вы нарушаете это правило, то ваш сон не будет крепким и полноценным. А это обязательно скажется на вашем самочувствии следующий день.Не наедайтесьМожно устроить легкий перекус. Но за 4 часа до сна не следует налегать на тяжелую, острую и сладкую пищу. Поэтому старайтесь сделать ужин максимально легким и диетическим.Не пейте кофеПо рекомендациям Всемирного общества сна, как минимум за 6 часов до отхода ко сну необходимо перестать употреблять кофеин. Имейте в виду, что он содержится не только в кофе, но также в чае, газированных напитках и даже шоколаде. Отдайте предпочтение простой воде, но и ею не стоит злоупотреблять. Если выпить много жидкости перед сном, это может тоже негативно сказаться на его качестве.Не занимайтесь спортомСпециалисты настаивают на том, что спортом нужно заниматься регулярно. Однако физическая активность непосредственно перед отходом ко сну может навредить его качеству. Перенесите занятия в зале на утреннее время, а вот вечером - устройте себе прогулку на свежем воздухе.Не оставляйте свет включеннымЛюбая электроника в спальне может мешать вам высыпаться. Например, свет от цифровых часов, шум компьютера и, конечно, включенный телевизор. Сделайте вашу спальню максимально тихой и темной, так вы будете засыпать максимально быстро.