Диетологи напомнили основные правила питания в холода

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Врач объяснила, каким должен быть рацион в морозную погоду Быстрее согреться и активнее бороться с вирусами в холода организму помогут специи и пряности.

Врач подсказала, что нужно организму после гриппа В период реабилитации после гриппа организму нужно много воды и легких фруктов

Продукты, которые обязательно нужно есть в осенний период Для укрепления иммунитета в осенний период всем без исключения стоит вводить в рацион как можно больше свежих овощей и фруктов, зелени, нежирных каш и орехов.