Раздел: Медицина
Диетологи напомнили основные правила питания в холода
Названы основные правила зимнего питания.
Холодная погода, не говоря уже о постоянном перепаде температур, - огромный стресс для организма, который заставляет его работать на износ. Наша задача – максимально его поддержать и обеспечить нужным количеством питательных веществ и витаминов, не забывая вводить в рацион продукты, которые помогают ему регулировать теплоотделение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Отказ от кофе в пользу травяных чаев и морса
Даже в лютые морозы основой питьевого режима должна быть чистая негазированная вода, желательно минеральная. В ином случае циркуляция крови существенно замедляется, что приводит к сбою теплообмена и работы внутренних органов, а организм становится более уязвим перед внешними факторами и бактериями.
Чаи, травяные отвары и натуральные морсы лишь дополняют этот рацион и способствуют укреплению иммунитета. Тем не менее, именно чистая вода обеспечивает слаженный обмен веществ и способствует выводу вредных веществ и токсинов.
«Вода необходима организму для нормального течения всех обменных процессов. В сезон простуд важно и то, что благодаря воде сохраняется нормальная секреция слизистой оболочки дыхательных путей.
При недостаче чистой воды вредные вещества надолго «оседают» во внутренних органах. Соки, морсы и сладкие чаи воду не заменят – хотя бы 3-4 стакана чистой воды нужно выпить ежедневно, остальной объем необходимой организму жидкости можно заменить витаминными, желательно несладкими морсами и компотами, зеленым чаем и травяными настоями – все эти напитки прекрасно укрепляют организм», - отметила диетолог Людмила Бабич.
Специалист рекомендует присмотреться к народным рецептам – чай с калиной, малиной, смородиной, а также имбирный чай укрепляет организм, борется с простудой, такие чаи богаты антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
«Горячий ароматный напиток – лучший способ согреться зимой. Особенно полезен в это время года шиповник. Он отлично стимулирует работу организма и укрепляет иммунитет благодаря наличию в нем витаминов группы С, фосфора, железа, калия, меди и магния. Только помните, чтобы все эти микроэлементы «дожили» до вашей чашки, шиповник нельзя кипятить. Просто залейте ягоды горячей водой и настаивайте ночь, после чего – просто подогревайте настой и пейте», - добавила эксперт.
А вот от кофе и кофеиносодержащих напитков, особенно перед выходом на мороз, врач советует воздержаться, особенно при склонности к мигреням и скачкам давления.
Больше сезонных ягод и фруктов
Зимой иммунитет ослаблен, чему напрямую способствуют сложные погодные условия, перепады температур, сокращение светового дня, нехватка движения и сокращение потребления свежей зелени, фруктов и овощей.
Потому в ежедневный рацион стоит в обязательном порядке включать хотя бы 3-4 овоща или фрукта, желательно сезонных, так как в привозных плодах так же, как в тепличных, содержание витаминов и микроэлементов значительно ниже. Прекрасно поднимают настроение, если зимой вы склонны к раздражительности, быстрой утомляемости и апатии, сладкие продукты. Но людям, которые склонны к полноте, стоит при их постоянном употреблении жестко ограничивать себя в конфетах и пирожных.
«Разнообразные сезонные ягоды и фрукты и мед, как в чистом виде, так и в виде салатов, запеченные, политые йогуртом и т. д., восполнят потребность организма в глюкозе и укрепят иммунитет», - отметила врач.
Все цитрусовые - лимоны, мандарины и апельсины - богаты витамином С и флавоноидами, которые усиливают антиоксидантный эффект. Восполнить потребность в витамине С можно благодаря настоям шиповника, ягодам, яблокам и квашеной капусте.
Не забывайте также о клюкве и грейпфрутах – они питают организм витаминами, защищают от множества болезней и нормализуют работу сердца, благодаря высокому содержанию ликопина и эллаговой кислоты.
В большинстве ярких фруктах и таких овощах, как брокколи, помидоры и лук, содержится кверцетин, который известен своими противовоспалительными свойствами и помогает организму выработать антитела к вирусам.
«Из-за нехватки солнечного света в осеннее-зимний период в организме существенно снижается концентрация витамина D, что также негативно сказывается на иммунной системе. Восполнить его поможет морская рыба, особенно лосось, скумбрия, селедка, и растительные масла, особенно льняное, подсолнечное, тыквенное и оливковое», - отметила диетолог.
Добавим белков
Чтобы удержать себя в форме в зимнее время, когда люди традиционно меньше двигаются и больше едят, стоит сократить потребление жиров. Однако даже во время диет полностью ограничивать жиры нельзя – они участвуют в усвоении множества витаминов, помогают организму регулировать температуру внутренних органов и необходимы для нормального течения обменных процессов. Тем не менее, важно не переборщить - вся жирная пища является довольно тяжелой для переваривания, и организм тратит на нее много энергии, которая ему необходима для того, чтобы согреваться на холоде.
«Лучше отдавать предпочтение полезным растительным жирам – например, поливать салаты натуральным оливковым маслом. Полезные жиры содержаться в орехах, некоторых овощах, всех сортах рыбы», - рассказала специалист.
Верным помощником в борьбе за здоровье в межсезонье являются кисломолочные продукты. Они позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, а от него во многом и зависит наш иммунитет. Рекомендованы они также в период выздоровления, чтобы его ускорить.
«Важно помнить, что не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на срок годности - чем он короче, тем продукт качественнее и полезнее. Лучший вариант – готовить йогурты и молочные напитки на основе заквасок – это довольно просто», - отметила врач.
Для обеспечения организма энергией важно хотя бы через день есть натуральные каши - это прекрасный источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых мало в других продуктах, в них много клетчатки, которая способствует мягкому очищению организма и повышает сопротивляемость организма.
«В морозы возрастает потребность организма в белках, потому стоит ежедневно включать в рацион рыбу разных сортов, мясо – как красное, так и белые сорта, а также куриные яйца и творог», - добавила врач.
Меньше соли, больше специй
В холода обменные процессы в организме замедляются, так же, как и циркуляция жидкости, к тому же мы носим более тесную одежду, чтобы не мерзнуть и употребляем больше «тяжелых» продуктов, потому стоит позаботиться о том, чтобы жидкость не застаивалась в организме, а для этого – существенно снизить потребление соли.
«Соль создает дополнительную нагрузку на сердце и внутренние органы, мешает нормальной циркуляции крови, задерживает лишнюю жидкость в организме. Добавить вкуса любимым блюдам лучше с помощью натуральных специй, которые к тому же активируют защиту организма от вирусов и помогут быстрее согреться», - поделилась секретом врач.
К примеру, красный и черный перец, гвоздика, кориандр, розмарин укрепляют иммунитет, помогают организму согреться и быстрее переварить пищу. Рекордсмен по противодействию гриппу и прочим вирусам – чеснок. В нем содержится природный антибиотик аллицин, который эффективно борется с болезнетворными бактериями и вирусами, а также помогает предотвратить осложнения после болезни. Полезно приправлять специями теплые первые блюда – бульоны, борщи, супы.
Красная паприка очищает сосуды, при этом снижая свертываемость крови, - а это дополнительный «бонус» на холоде, так как зимой существенно возрастает риск тромбообразования и спазмов сосудов.
Чай с добавлением свежего имбиря согревает, бодрит и поддержит тонус сосудов. Имбирь рекомендуется употреблять ежедневно как антисептик при ангине, ОРВИ и гриппе, а также в качестве профилактики сезонных недугов.
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Очень полезна корица. Она расширяет бронхи, стимулирует дыхательные функции, обмен веществ.
Холодная погода, не говоря уже о постоянном перепаде температур, - огромный стресс для организма, который заставляет его работать на износ. Наша задача – максимально его поддержать и обеспечить нужным количеством питательных веществ и витаминов, не забывая вводить в рацион продукты, которые помогают ему регулировать теплоотделение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Отказ от кофе в пользу травяных чаев и морса
Даже в лютые морозы основой питьевого режима должна быть чистая негазированная вода, желательно минеральная. В ином случае циркуляция крови существенно замедляется, что приводит к сбою теплообмена и работы внутренних органов, а организм становится более уязвим перед внешними факторами и бактериями.
Чаи, травяные отвары и натуральные морсы лишь дополняют этот рацион и способствуют укреплению иммунитета. Тем не менее, именно чистая вода обеспечивает слаженный обмен веществ и способствует выводу вредных веществ и токсинов.
«Вода необходима организму для нормального течения всех обменных процессов. В сезон простуд важно и то, что благодаря воде сохраняется нормальная секреция слизистой оболочки дыхательных путей.
При недостаче чистой воды вредные вещества надолго «оседают» во внутренних органах. Соки, морсы и сладкие чаи воду не заменят – хотя бы 3-4 стакана чистой воды нужно выпить ежедневно, остальной объем необходимой организму жидкости можно заменить витаминными, желательно несладкими морсами и компотами, зеленым чаем и травяными настоями – все эти напитки прекрасно укрепляют организм», - отметила диетолог Людмила Бабич.
Специалист рекомендует присмотреться к народным рецептам – чай с калиной, малиной, смородиной, а также имбирный чай укрепляет организм, борется с простудой, такие чаи богаты антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
«Горячий ароматный напиток – лучший способ согреться зимой. Особенно полезен в это время года шиповник. Он отлично стимулирует работу организма и укрепляет иммунитет благодаря наличию в нем витаминов группы С, фосфора, железа, калия, меди и магния. Только помните, чтобы все эти микроэлементы «дожили» до вашей чашки, шиповник нельзя кипятить. Просто залейте ягоды горячей водой и настаивайте ночь, после чего – просто подогревайте настой и пейте», - добавила эксперт.
А вот от кофе и кофеиносодержащих напитков, особенно перед выходом на мороз, врач советует воздержаться, особенно при склонности к мигреням и скачкам давления.
Больше сезонных ягод и фруктов
Зимой иммунитет ослаблен, чему напрямую способствуют сложные погодные условия, перепады температур, сокращение светового дня, нехватка движения и сокращение потребления свежей зелени, фруктов и овощей.
Потому в ежедневный рацион стоит в обязательном порядке включать хотя бы 3-4 овоща или фрукта, желательно сезонных, так как в привозных плодах так же, как в тепличных, содержание витаминов и микроэлементов значительно ниже. Прекрасно поднимают настроение, если зимой вы склонны к раздражительности, быстрой утомляемости и апатии, сладкие продукты. Но людям, которые склонны к полноте, стоит при их постоянном употреблении жестко ограничивать себя в конфетах и пирожных.
«Разнообразные сезонные ягоды и фрукты и мед, как в чистом виде, так и в виде салатов, запеченные, политые йогуртом и т. д., восполнят потребность организма в глюкозе и укрепят иммунитет», - отметила врач.
Все цитрусовые - лимоны, мандарины и апельсины - богаты витамином С и флавоноидами, которые усиливают антиоксидантный эффект. Восполнить потребность в витамине С можно благодаря настоям шиповника, ягодам, яблокам и квашеной капусте.
Не забывайте также о клюкве и грейпфрутах – они питают организм витаминами, защищают от множества болезней и нормализуют работу сердца, благодаря высокому содержанию ликопина и эллаговой кислоты.
В большинстве ярких фруктах и таких овощах, как брокколи, помидоры и лук, содержится кверцетин, который известен своими противовоспалительными свойствами и помогает организму выработать антитела к вирусам.
«Из-за нехватки солнечного света в осеннее-зимний период в организме существенно снижается концентрация витамина D, что также негативно сказывается на иммунной системе. Восполнить его поможет морская рыба, особенно лосось, скумбрия, селедка, и растительные масла, особенно льняное, подсолнечное, тыквенное и оливковое», - отметила диетолог.
Добавим белков
Чтобы удержать себя в форме в зимнее время, когда люди традиционно меньше двигаются и больше едят, стоит сократить потребление жиров. Однако даже во время диет полностью ограничивать жиры нельзя – они участвуют в усвоении множества витаминов, помогают организму регулировать температуру внутренних органов и необходимы для нормального течения обменных процессов. Тем не менее, важно не переборщить - вся жирная пища является довольно тяжелой для переваривания, и организм тратит на нее много энергии, которая ему необходима для того, чтобы согреваться на холоде.
«Лучше отдавать предпочтение полезным растительным жирам – например, поливать салаты натуральным оливковым маслом. Полезные жиры содержаться в орехах, некоторых овощах, всех сортах рыбы», - рассказала специалист.
Верным помощником в борьбе за здоровье в межсезонье являются кисломолочные продукты. Они позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, а от него во многом и зависит наш иммунитет. Рекомендованы они также в период выздоровления, чтобы его ускорить.
«Важно помнить, что не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на срок годности - чем он короче, тем продукт качественнее и полезнее. Лучший вариант – готовить йогурты и молочные напитки на основе заквасок – это довольно просто», - отметила врач.
Для обеспечения организма энергией важно хотя бы через день есть натуральные каши - это прекрасный источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых мало в других продуктах, в них много клетчатки, которая способствует мягкому очищению организма и повышает сопротивляемость организма.
«В морозы возрастает потребность организма в белках, потому стоит ежедневно включать в рацион рыбу разных сортов, мясо – как красное, так и белые сорта, а также куриные яйца и творог», - добавила врач.
Меньше соли, больше специй
В холода обменные процессы в организме замедляются, так же, как и циркуляция жидкости, к тому же мы носим более тесную одежду, чтобы не мерзнуть и употребляем больше «тяжелых» продуктов, потому стоит позаботиться о том, чтобы жидкость не застаивалась в организме, а для этого – существенно снизить потребление соли.
«Соль создает дополнительную нагрузку на сердце и внутренние органы, мешает нормальной циркуляции крови, задерживает лишнюю жидкость в организме. Добавить вкуса любимым блюдам лучше с помощью натуральных специй, которые к тому же активируют защиту организма от вирусов и помогут быстрее согреться», - поделилась секретом врач.
К примеру, красный и черный перец, гвоздика, кориандр, розмарин укрепляют иммунитет, помогают организму согреться и быстрее переварить пищу. Рекордсмен по противодействию гриппу и прочим вирусам – чеснок. В нем содержится природный антибиотик аллицин, который эффективно борется с болезнетворными бактериями и вирусами, а также помогает предотвратить осложнения после болезни. Полезно приправлять специями теплые первые блюда – бульоны, борщи, супы.
Красная паприка очищает сосуды, при этом снижая свертываемость крови, - а это дополнительный «бонус» на холоде, так как зимой существенно возрастает риск тромбообразования и спазмов сосудов.
Чай с добавлением свежего имбиря согревает, бодрит и поддержит тонус сосудов. Имбирь рекомендуется употреблять ежедневно как антисептик при ангине, ОРВИ и гриппе, а также в качестве профилактики сезонных недугов.
Читайте также: Медики рассказали, в каких случаях алкоголь полезен
Очень полезна корица. Она расширяет бронхи, стимулирует дыхательные функции, обмен веществ.
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