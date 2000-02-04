Диетологи рассказали, сколько нужно есть, чтобы худеть

Важная информация.



Учёные доказали, что питание маленькими порциями благотворно влияет на поддержание стройной фигуры и нормального веса. Последние научные изыскания доказали, что подобный рацион работает при условии употребления исключительно здоровой пищи.



Об этом пишет



Специалисты заявляют, что если употреблять в пищу продукты, которые содержат большое количество жиров и калорий, следует в меньшем количестве, чем более «легкую» еду. Так, исследователи провели ряд экспериментов, который подтвердил их гипотезу. Для эксперимента было выбрано несколько добровольцев, употреблявшие разную пищу в определенные интервалы времени. Как показал результат, людям, которые употребляли тяжелую пищу, было в разы сложнее придерживаться режима чем тем, кто питался легкой едой.

Те испытуемые, которые питались жирными продуктами, начали есть намного больше.



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При увеличении «тяжести» порции на 75% объем потребляемой еды возрос более чем на 25%. Но в случае с легкой пищей все совсем наоборот — увеличение порции способствовало тому, что испытуемые начали оценивать вкус продуктов и прочие их свойства, из-за чего им приходилось быть более умеренными в плане питания. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Учёные доказали, что питание маленькими порциями благотворно влияет на поддержание стройной фигуры и нормального веса. Последние научные изыскания доказали, что подобный рацион работает при условии употребления исключительно здоровой пищи.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Специалисты заявляют, что если употреблять в пищу продукты, которые содержат большое количество жиров и калорий, следует в меньшем количестве, чем более «легкую» еду. Так, исследователи провели ряд экспериментов, который подтвердил их гипотезу. Для эксперимента было выбрано несколько добровольцев, употреблявшие разную пищу в определенные интервалы времени. Как показал результат, людям, которые употребляли тяжелую пищу, было в разы сложнее придерживаться режима чем тем, кто питался легкой едой.Те испытуемые, которые питались жирными продуктами, начали есть намного больше.При увеличении «тяжести» порции на 75% объем потребляемой еды возрос более чем на 25%. Но в случае с легкой пищей все совсем наоборот — увеличение порции способствовало тому, что испытуемые начали оценивать вкус продуктов и прочие их свойства, из-за чего им приходилось быть более умеренными в плане питания.



