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Раздел: Медицина  
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Диетологи рассказали, сколько нужно есть, чтобы худеть

Диетологи рассказали, сколько нужно есть, чтобы худетьВажная информация.

Учёные доказали, что питание маленькими порциями благотворно влияет на поддержание стройной фигуры и нормального веса. Последние научные изыскания доказали, что подобный рацион работает при условии употребления исключительно здоровой пищи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Специалисты заявляют, что если употреблять в пищу продукты, которые содержат большое количество жиров и калорий, следует в меньшем количестве, чем более «легкую» еду. Так, исследователи провели ряд экспериментов, который подтвердил их гипотезу. Для эксперимента было выбрано несколько добровольцев, употреблявшие разную пищу в определенные интервалы времени. Как показал результат, людям, которые употребляли тяжелую пищу, было в разы сложнее придерживаться режима чем тем, кто питался легкой едой.
Те испытуемые, которые питались жирными продуктами, начали есть намного больше.

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При увеличении «тяжести» порции на 75% объем потребляемой еды возрос более чем на 25%. Но в случае с легкой пищей все совсем наоборот — увеличение порции способствовало тому, что испытуемые начали оценивать вкус продуктов и прочие их свойства, из-за чего им приходилось быть более умеренными в плане питания.
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 Теги: похудение, диета

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Вчера, 23:26 » Автор: Наталия Невская
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