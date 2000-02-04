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Раздел: Медицина  
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Назван самый "крутой" афродизиак для женщин

Назван самый "крутой" афродизиак для женщинВажно знать.

Итальянские ученые долго искали и наконец нашли сильнейший афродизиак для женщин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.

Свое сенсационное исследование они опубликовали в журнале Archives of Gynecology and Obstetrics.

В статье отмечается, что улучшить сексуальную жизнь женщины могут с помощью обычного яблока.

Исследования доказали, что регулярное употребление этого фрукта повышает сексуальное удовлетворение и влечение к партнеру.

Такой эффект возникает из-за наличия в яблоках флоридзин, который играет важную роль в сексуальном возбуждении представительниц прекрасной половины человечества.

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Поэтому если ежедневно употреблять хотя бы одно яблоко, индекс женской сексуальной функции значительно увеличивается.
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 Теги: женщины, афродизиак

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Сегодня, 00:21 » Автор: Наталия Невская
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