Назван самый "крутой" афродизиак для женщин

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Специалисты утверждают, что регулярное употребление этого фрукта влияет на здоровье.

Американские ученые провели ряд любопытных экспериментов. Мало того, авторы нового исследования из женской больницы в Бостоне обнаружили, что употребление в пищу большого количества сыра оказывало диаметрально противоположный эффект – ускоряло прогрессирование артрита колена у женщин.