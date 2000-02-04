Раздел: Медицина
Назван самый "крутой" афродизиак для женщин
Важно знать.
Итальянские ученые долго искали и наконец нашли сильнейший афродизиак для женщин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Свое сенсационное исследование они опубликовали в журнале Archives of Gynecology and Obstetrics.
В статье отмечается, что улучшить сексуальную жизнь женщины могут с помощью обычного яблока.
Исследования доказали, что регулярное употребление этого фрукта повышает сексуальное удовлетворение и влечение к партнеру.
Такой эффект возникает из-за наличия в яблоках флоридзин, который играет важную роль в сексуальном возбуждении представительниц прекрасной половины человечества.
Читайте также: Эффективные рецепты спасения от похмелья
Поэтому если ежедневно употреблять хотя бы одно яблоко, индекс женской сексуальной функции значительно увеличивается.
Итальянские ученые долго искали и наконец нашли сильнейший афродизиак для женщин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на maximum.fm.
Свое сенсационное исследование они опубликовали в журнале Archives of Gynecology and Obstetrics.
В статье отмечается, что улучшить сексуальную жизнь женщины могут с помощью обычного яблока.
Исследования доказали, что регулярное употребление этого фрукта повышает сексуальное удовлетворение и влечение к партнеру.
Такой эффект возникает из-за наличия в яблоках флоридзин, который играет важную роль в сексуальном возбуждении представительниц прекрасной половины человечества.
Читайте также: Эффективные рецепты спасения от похмелья
Поэтому если ежедневно употреблять хотя бы одно яблоко, индекс женской сексуальной функции значительно увеличивается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
25
0
Оставьте свой комментарий