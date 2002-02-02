Названы основные симптомы аллергии на антибиотики

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Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни был вынужден принимать антибиотики, которые направлены на лечение бактериальных инфекций. Но многие даже не догадываются, к каким последствиям могут привести данные лекарственные препараты, поэтому рискуют своим здоровьем и принимают их без рецепта врача.Чаще всего с аллергией на антибиотики обращаются к медикам те, кто принимал препараты пенициллинового ряда, но бывают такие "реакции" и в других случаях.Организм человека может негативно отреагировать на антибиотик, когда после первого курса не прошло достаточно времени и он снова начал принимать лекарства аналогичного действия. Получается, своеобразная передозировка, которая вполне может стать причиной аллергии.Для больных, имеющих дополнительные хронические заболевания, прием антибиотиков тоже может быть опасен и одним из побочных эффектов как раз является аллергическая реакция.- красные расплывающиеся по всему телу пятна, которые зудят и чешутся, в медицине это явление называют крапивницей;- отек Квинке на разных частях тела, в том числе и на лице;- воспаление и увеличение лимфатических узлов;- повышение температуры тела;- боль в суставах;- лекарственная лихорадка, которая сопровождается высокой температурой тела, а проявиться этот симптом аллергии на антибиотики может аж через несколько дней после окончания курса их приема.Это самое опасное проявление аллергии на лекарственные препараты, еду, шерсть животных, бытовую химию и так далее. Естественно, он может настигнуть человека и при приеме антибиотиков, вот только реакция организма будет практически мгновенной. То есть, резкое снижение артериального давления, высыпание на коже, затрудненное дыхание, удушье, отек гортани появляются через 10-15 минут после того, как человек принял антибиотик. В таком случае ему необходима экстренная помощь медиков и ввод адреналина, иначе все может завершиться печально.: ни при каких обстоятельствах не принимайте антибиотики, не проконсультировавшись с врачом, ведь вы можете только зря выбросить свои деньги и навредить здоровью, глотая таблетки, которые допустимы при наличии бактериальной инфекции, а не какой-нибудь другой.