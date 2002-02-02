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Названы основные симптомы аллергии на антибиотики
Медики рассказали, как неожиданно может отреагировать организм на прием антибиотиков.
Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни был вынужден принимать антибиотики, которые направлены на лечение бактериальных инфекций. Но многие даже не догадываются, к каким последствиям могут привести данные лекарственные препараты, поэтому рискуют своим здоровьем и принимают их без рецепта врача.
Какие антибиотики и почему могут вызвать аллергическую реакцию организма
Чаще всего с аллергией на антибиотики обращаются к медикам те, кто принимал препараты пенициллинового ряда, но бывают такие "реакции" и в других случаях.
Организм человека может негативно отреагировать на антибиотик, когда после первого курса не прошло достаточно времени и он снова начал принимать лекарства аналогичного действия. Получается, своеобразная передозировка, которая вполне может стать причиной аллергии.
Для больных, имеющих дополнительные хронические заболевания, прием антибиотиков тоже может быть опасен и одним из побочных эффектов как раз является аллергическая реакция.
Основные симптомы аллергии на антибиотики:
- красные расплывающиеся по всему телу пятна, которые зудят и чешутся, в медицине это явление называют крапивницей;
- отек Квинке на разных частях тела, в том числе и на лице;
- воспаление и увеличение лимфатических узлов;
- повышение температуры тела;
- боль в суставах;
- лекарственная лихорадка, которая сопровождается высокой температурой тела, а проявиться этот симптом аллергии на антибиотики может аж через несколько дней после окончания курса их приема.
Анафилактический шок
Это самое опасное проявление аллергии на лекарственные препараты, еду, шерсть животных, бытовую химию и так далее. Естественно, он может настигнуть человека и при приеме антибиотиков, вот только реакция организма будет практически мгновенной. То есть, резкое снижение артериального давления, высыпание на коже, затрудненное дыхание, удушье, отек гортани появляются через 10-15 минут после того, как человек принял антибиотик. В таком случае ему необходима экстренная помощь медиков и ввод адреналина, иначе все может завершиться печально.
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Совет от медиков: ни при каких обстоятельствах не принимайте антибиотики, не проконсультировавшись с врачом, ведь вы можете только зря выбросить свои деньги и навредить здоровью, глотая таблетки, которые допустимы при наличии бактериальной инфекции, а не какой-нибудь другой.
Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни был вынужден принимать антибиотики, которые направлены на лечение бактериальных инфекций. Но многие даже не догадываются, к каким последствиям могут привести данные лекарственные препараты, поэтому рискуют своим здоровьем и принимают их без рецепта врача.
Какие антибиотики и почему могут вызвать аллергическую реакцию организма
Чаще всего с аллергией на антибиотики обращаются к медикам те, кто принимал препараты пенициллинового ряда, но бывают такие "реакции" и в других случаях.
Организм человека может негативно отреагировать на антибиотик, когда после первого курса не прошло достаточно времени и он снова начал принимать лекарства аналогичного действия. Получается, своеобразная передозировка, которая вполне может стать причиной аллергии.
Для больных, имеющих дополнительные хронические заболевания, прием антибиотиков тоже может быть опасен и одним из побочных эффектов как раз является аллергическая реакция.
Основные симптомы аллергии на антибиотики:
- красные расплывающиеся по всему телу пятна, которые зудят и чешутся, в медицине это явление называют крапивницей;
- отек Квинке на разных частях тела, в том числе и на лице;
- воспаление и увеличение лимфатических узлов;
- повышение температуры тела;
- боль в суставах;
- лекарственная лихорадка, которая сопровождается высокой температурой тела, а проявиться этот симптом аллергии на антибиотики может аж через несколько дней после окончания курса их приема.
Анафилактический шок
Это самое опасное проявление аллергии на лекарственные препараты, еду, шерсть животных, бытовую химию и так далее. Естественно, он может настигнуть человека и при приеме антибиотиков, вот только реакция организма будет практически мгновенной. То есть, резкое снижение артериального давления, высыпание на коже, затрудненное дыхание, удушье, отек гортани появляются через 10-15 минут после того, как человек принял антибиотик. В таком случае ему необходима экстренная помощь медиков и ввод адреналина, иначе все может завершиться печально.
Читайте также: Эти знакомые всем продукты помогают при болезнях легких
Совет от медиков: ни при каких обстоятельствах не принимайте антибиотики, не проконсультировавшись с врачом, ведь вы можете только зря выбросить свои деньги и навредить здоровью, глотая таблетки, которые допустимы при наличии бактериальной инфекции, а не какой-нибудь другой.
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