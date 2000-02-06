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Раздел: Медицина  
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Этот напиток избавит от проблем с кишечником

Этот напиток избавит от проблем с кишечником Напиток не только полезный, но и вкусный.

Этот напиток облегчает боль и дискомфорт практически мгновенно! К тому же это очень вкусно! Каждый из нас сталкивался с проблемами с пищеварением. В этой статье мы поговорим с вами о проблемах с кишечником, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на TerraWoman.

Если вы заметили, что ваш желудок раздувается, знайте это является первым признаком воспалительного процесса в вашем кишечнике.

В этом случае мы рекомендуем вам выбирать здоровую пищу, не вызывает воспалительных процессов.

Вот несколько самых распространенных причин появления воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте:

1. Запор: среди наиболее распространенных причин воспаленного кишечника необходимо выделить запор. Это происходит, когда кишечник не может нормально работать и опустошаться, что вызывает у нас чувство тяжести в желудке, дискомфорт в нижней части живота и даже раздражение.

2. Диспепсия - не что иное, как расстройство пищеварения, вызванное генетическими проблемами или бактериями, обнаруженными в желудке. От этих бактерий страдает много людей, они вызывают избыточное газообразование, тошноту, боли в желудке и чувство тяжести.

3. Пищевая непереносимость: возможно, что некоторые продукты не устраивают наше тело. Один из способов сказать об этом - это воспаление, вздутие и боль в животе. Вот почему очень важно обратить внимание на то, что мы едим.

Чтобы устранить воспаление, вздутие и газы, вы можете использовать это удивительный напиток!

Рецепт!

ингредиенты:
- Папайя нарезанная на кусочки (140 грамм).
- Гель алоэ вера (15 г).
- Зеленый чай (10 г).
- Вода (200 мл).

Подготовка и использование:
Подготовка этого вкусного напитка гораздо проще, чем вы могли себе представить. Сначала вам необходимо залить кипятком чай и дать постоять ему 20 минут.

Теперь вам необходимо измельчить алоэ и папайю, постепенно добавляя чай (заранее процедите его), измельчите смесь до однородности. Все - наш мощный натуральный напиток для устранения воспаления желудка готов!

Вам необходимо выпить этот замечательный напиток сразу после его приготовления.

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Вы заметите практически мгновенное облегчение. Но чтобы получить максимальные эффекты, не забывайте есть сбалансированные и здоровые блюда.
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Вчера, 23:50 » Автор: Евгений Шевченко
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