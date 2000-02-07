Раздел: Медицина
Простые правила, которые сделают ваш сон лучше
Эксперты определили 10 правил, которые могут избавить вас от проблем со сном.
Эти простые привычки помогут получать максимальную пользу ото сна, в частности, ваш организм будет скорее восстанавливаться, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
1. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время
По словам ученых, не стоит на выходных позволять себе спать дольше, чем обычно. Поскольку из-за такого непостоянства сбиваются наши циркадные ритмы. Здоровый сон будет, если каждый день вставать и идти спать в одно и то же время.
2. Позвольте себе подремать, если чувствуете усталость
Если вы немного подремлете, то снова почувствуете бодрость. Однако помните, что послеобеденный сон не должен длиться дольше 45 минут.
3. Откажитесь от вредных привычек
Эксперты отмечают, что не стоит употреблять алкоголь и не курить хотя бы за 4 часа до сна.
4. Пейте меньше кофе
Как советуют специалисты Всемирного общества сна, как минимум за 6 часов до сна не употребляйте кофеин. Этот компонент есть не только в кофе, но также в зеленом чае, газированных напитках и даже шоколаде.
5. Не переедайте перед сном
За 4 часа до сна не следует употреблять тяжелую, острую и сладкую пищу.
6. Откажитесь от спорта перед сном
Если вы выполняете физические упражнения перед сном, то вам будет труднее заснуть.
7. Выбирайте комфортную постель
Во время сна вам не должно быть жарко. Выбирайте постель из натуральных тканей.
8. Проветривайте комнату
Свежий воздух значительно улучшает качество сна.
9. Устраните шумы и свет, которые вас отвлекают
Гаджеты в спальне могут помешать вам выспаться. Например, цифровые часы, который мигают.
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10. Не используйте кровать для работы или общего отдыха
Если вы в постели перечитываете рабочую почту, то это место будете ассоциировать с работой. Спальня предназначена для сна и секса.
Эти простые привычки помогут получать максимальную пользу ото сна, в частности, ваш организм будет скорее восстанавливаться, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
1. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время
По словам ученых, не стоит на выходных позволять себе спать дольше, чем обычно. Поскольку из-за такого непостоянства сбиваются наши циркадные ритмы. Здоровый сон будет, если каждый день вставать и идти спать в одно и то же время.
2. Позвольте себе подремать, если чувствуете усталость
Если вы немного подремлете, то снова почувствуете бодрость. Однако помните, что послеобеденный сон не должен длиться дольше 45 минут.
3. Откажитесь от вредных привычек
Эксперты отмечают, что не стоит употреблять алкоголь и не курить хотя бы за 4 часа до сна.
4. Пейте меньше кофе
Как советуют специалисты Всемирного общества сна, как минимум за 6 часов до сна не употребляйте кофеин. Этот компонент есть не только в кофе, но также в зеленом чае, газированных напитках и даже шоколаде.
5. Не переедайте перед сном
За 4 часа до сна не следует употреблять тяжелую, острую и сладкую пищу.
6. Откажитесь от спорта перед сном
Если вы выполняете физические упражнения перед сном, то вам будет труднее заснуть.
7. Выбирайте комфортную постель
Во время сна вам не должно быть жарко. Выбирайте постель из натуральных тканей.
8. Проветривайте комнату
Свежий воздух значительно улучшает качество сна.
9. Устраните шумы и свет, которые вас отвлекают
Гаджеты в спальне могут помешать вам выспаться. Например, цифровые часы, который мигают.
Читайте также: Абрикосы: простые правила выбора полезных фруктов
10. Не используйте кровать для работы или общего отдыха
Если вы в постели перечитываете рабочую почту, то это место будете ассоциировать с работой. Спальня предназначена для сна и секса.
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