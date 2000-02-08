Эта диета поможет похудеть за 7 дней с пользой для здоровья

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Как очистить кишечник кефиром и гречкой: польза и правила применения



Наверное, самая популярна диета, о которой нам доводилось слышать — гречневая диета. Она не требует особых усилий в приготовлении и материально выгодная, передает



Все же, для того, чтобы получить всю пользу от гречневой диеты, нужно знать правила ее применения. Легче и полезнее для организма будет очистить кишечник кефиром и гречкой — достаточно вкусно и очень полезно.



Польза диеты



Очищение кишечника кефиром и гречкой будет полезным, благодаря многим преимуществам выбранных продуктов. Кефир очень легко усваивается организмом и ускоряет обмен веществ. Он богат множеством витаминов: кальций, магний, фосфор... Помимо этого, кефир имеет способность выводить из организма шлаки.



Гречка очень богата на клетчатку и белок, поэтому хорошо утоляет голод, но, в то же время, остается диетическим продуктом. Продукт очень богат на витамины и минералы: железо, кальций, антиоксиданты и т.д.



Очищение кишечника кефиром и гречкой позволит ощутить заметную легкость и скинуть несколько лишних килограммов. Длительность диеты зависит о вашего состояния здоровья и может составлять одну-две недели. После очищения кишечника кефиром и гречкой, все продукты питания будут приносить организму только пользу.



Правила применения



Для того, чтобы очищение кишечника кефиром и гречкой принесло максимальную результативность, продукты нужно правильно употреблять. Для сохранения всех полезны веществ, гречку нужно не варить, а запаривать. Необходимо перебрать крупу, поместить в глубокую емкость и залить кипяченной водой в пропорции 2 стакана кипятка на стакан гречки.



Крупу лучше оставлять запариваться на ночь. Важно! Для результативности диеты в гречку нельзя добавлять ничего кроме воды. Рацион гречнево-кефирной диеты подразумевает только кашу и не более одного литра кефира в день. Также, твы можешь позволить себе воду и зеленый чай.



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Если ты замечаешь, что стала чувствовать себя плохо — от очищения кишечника кефиром и гречкой лучше отказаться. Не выходи за грани своих возможностей и будь здорова! Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Наверное, самая популярна диета, о которой нам доводилось слышать — гречневая диета. Она не требует особых усилий в приготовлении и материально выгодная, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua Все же, для того, чтобы получить всю пользу от гречневой диеты, нужно знать правила ее применения. Легче и полезнее для организма будет очистить кишечник кефиром и гречкой — достаточно вкусно и очень полезно.Польза диетыОчищение кишечника кефиром и гречкой будет полезным, благодаря многим преимуществам выбранных продуктов. Кефир очень легко усваивается организмом и ускоряет обмен веществ. Он богат множеством витаминов: кальций, магний, фосфор... Помимо этого, кефир имеет способность выводить из организма шлаки.Гречка очень богата на клетчатку и белок, поэтому хорошо утоляет голод, но, в то же время, остается диетическим продуктом. Продукт очень богат на витамины и минералы: железо, кальций, антиоксиданты и т.д.Очищение кишечника кефиром и гречкой позволит ощутить заметную легкость и скинуть несколько лишних килограммов. Длительность диеты зависит о вашего состояния здоровья и может составлять одну-две недели. После очищения кишечника кефиром и гречкой, все продукты питания будут приносить организму только пользу.Правила примененияДля того, чтобы очищение кишечника кефиром и гречкой принесло максимальную результативность, продукты нужно правильно употреблять. Для сохранения всех полезны веществ, гречку нужно не варить, а запаривать. Необходимо перебрать крупу, поместить в глубокую емкость и залить кипяченной водой в пропорции 2 стакана кипятка на стакан гречки.Крупу лучше оставлять запариваться на ночь. Важно! Для результативности диеты в гречку нельзя добавлять ничего кроме воды. Рацион гречнево-кефирной диеты подразумевает только кашу и не более одного литра кефира в день. Также, твы можешь позволить себе воду и зеленый чай.Если ты замечаешь, что стала чувствовать себя плохо — от очищения кишечника кефиром и гречкой лучше отказаться. Не выходи за грани своих возможностей и будь здорова!



