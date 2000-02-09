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Раздел: Медицина  
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Этот продукт способен заменить антидепрессанты

Этот продукт способен заменить антидепрессантыУченые пришли к выводу, что полифенолы, содержащиеся в винограде – это хорошая профилактика против депрессии.

Исследователи обнаружили, что виноград положительно влияет на психическое здоровье, а на основе соединений, которые содержатся в винограде, можно разработать терапевтические средства для лечения депрессии. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ученые пришли к выводу, что виноград помогает бороться с депрессией после результатов эксперимента, во время которого обнаружили, что препарат из виноградного полифенола эффективно способствует устойчивости к депрессиям у мышей.

Исследователи отмечают, что депрессия связана с множеством патологических процессов, в том числе воспалением периферической иммунной системы, набором биологических структур и процессов в лимфатических узлах и других тканях, которые защищают от болезней и патологических состояний.

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Однако, известные сегодня антидепрессанты не совсем справляются с регулировкой уровня серотонина и допамина – химических веществ, которые необходимы для противодействия возникновению депрессии.
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 Теги: виноград, депрессия

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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