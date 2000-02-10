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Раздел: Медицина  
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Эти элементарные советы действительно помогают продлить жизнь

Эти элементарные советы действительно помогают продлить жизнь Здоровый образ жизни - это проще, чем может показаться.

Мы хотели бы обратить внимание на простые вещи, за которые организм скажет вам "спасибо". Следование простым правилам поможет вам вести здоровый образ жизни, не прикладывая особых усилий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Исследования показывают, люди, стремящиеся уделять время общению с друзьями и знакомыми, чувствуют себя здоровее и счастливее. Еда не удовлетворяет всех наших потребностей. Это очевидно! Дайте пищу своим эмоциям и мыслям, общаясь на простые темы!

Ни в коем случае не экономьте на сне! Минимальное количество часов сна в сутки – семь. Они помогут вам избежать проблем с давлением, депрессий и сниженного иммунитета.

Вы быстро утомляетесь, стали хуже соображать? Самое время принимать витамины. Стоп! Не спешите! В 2011 году были обработаны данные опроса примерно 40 000 женщин. Ученые обнаружили, что те, кто принимал пищевые добавки — особенно железа — на самом деле были более подвержены риску заболеваний.

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При малейших симптомах простуды или даже лёгком недомогании мы часто спешим принять антивирусный препарат или антибиотик. В этот момент мы забываем, что эти препараты также не слишком полезны для нашего организма. Наравне с вирусами они убивают полезные бактерии. Пусть ваш врач взвесит всю степень риска и примет решение о необходимом лечении.
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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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