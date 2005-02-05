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Раздел: Медицина  
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Шесть способов быстро сбросить лишний вес после родов

Шесть способов быстро сбросить лишний вес после родовАктуальная проблема для многим мамочек.

После появления на свет маленького человека в жизни женщины все изменилось: совсем не осталось времени на себя. И в результате отражение в зеркале не радует, лишние килограммы видны как на ладони. Кроме постоянной усталости, теперь еще мучает вопрос: "Как же мне быстрее похудеть? Что делать? Что?", передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Самое первое и главное – не переживать и не паниковать. Нужно соблюдать 6 простых рекомендаций:

1. Выполнять несложные физические упражнения, когда гуляете с ребенком, готовите кушать, занимаетесь уборкой в доме или даже когда находитесь в кровати. Такие простые движения, как махи ногами, наклоны вперед и назад, повороты в стороны, приседания и втягивания живота, помогут бороться с лишним весом.

2. Можно купить мяч для гимнастики (фитбол) и заниматься вместе с малышом. Для поднятия настроения попрыгайте под какую-то детскую музыку, это очень понравится вашему младенцу, и он будет смеяться. Очень важно избегать серьезных физических нагрузок, таких как фитнес и аэробика. Первые 2 месяца – самые простые упражнения, все остальное будет потом.

3. Прогулки на свежем воздухе обогащают кислородом не только организм крохи, но и ваш тоже. При этом вы можете выполнять различные упражнения для дыхания. С помощью кислорода в организме ускоряются процессы лактации и обмена веществ, еще один способ избавления от лишнего жира.

4. Не переставайте кормить грудью. Многие женщины заблуждаются, когда думают: "Вот грудь обвиснет, потеряет форму – не буду кормить, лучше купить смесь". Никогда так не делайте. Потому что вы нарушите работу эндокринной системы и прибавите еще пару килограммов.

5. Чтобы бороться с лишним весом, нужно очень много сил. Поэтому нужно чувствовать себя отдохнувшей и высыпаться. Перед сном можно принять расслабляющую ванну, зажечь ароматизированные свечи и послушать спокойную музыку.

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6. Самое важное – помните, что нет места унынию в вашей жизни! Только позитивное мышление и хорошее настроение помогут справиться с трудностями избавления от лишнего веса.
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 Теги: лишний вес, роды

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Сегодня, 13:32 » Автор: Анна Мартынова
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