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Раздел: Медицина  
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Эти вкусные продукты полезны для здорового сна

Эти вкусные продукты полезны для здорового сна Они помогут заснуть, даже если у вас бессонница.

Бессонница негативно влияет как на наше самочувствие, так и на внешний вид. Какие же продукты помогут преодолеть ее и обеспечить здоровый и крепкий сон? Рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Ромашковый чай. Он оказывает успокаивающее действие, а потому рекомендуется перед сном. Для усиления эффекта в напиток можно добавить чайную ложку меда или немного мяты.

Молочные продукты. День выдался трудным, и вы хотите расслабиться и отдохнуть? Тогда выпейте перед сном стакан теплого молока со щепоткой корицы. И успокоит, и настроение приподнимет.

Бананы. В них содержится много магния - микроэлемента, который обладает расслабляющим эффектом и потому помогает быстрее заснуть. Идеальное сочетание на ночь - немного банана и обезжиренного йогурта.

Миндаль. Орешки миндаля также богаты магнием, а, значит, окажут на вас успокаивающее действие.

Финики. Они содержат триптофан, который в нашем организме превращается в серотонин - так называемый гормон счастья, помогающий телу расслабиться и снять эмоциональное напряжение.

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Индейка. Очень полезный продукт для тех, кто хочет хорошо спать, так как тоже содержит триптофан. Плюс, по сравнению с другими видами мяса, отличается относительно низкой калорийностью.
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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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