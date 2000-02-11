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Раздел: Медицина  
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Ученые сделали открытие, которое расстроит интеллектуалов

Ученые сделали открытие, которое расстроит интеллектуалов Исследователи из США проверили влияние IQ на успешность в жизни.

Принято считать, что для достижения успеха во взрослой жизни ребенок должен хорошо учиться в школе. Но ученые считают, что высокий интеллект - вовсе не гарантия успешного и богатого жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Expres.

Американские ученые провели интересное исследование. Они выяснили, что хорошие результаты в тестах на коэффициент IQ, которые используются при поступлении в учебные заведения, никоим образом не влияют на успешность ребенка во взрослой жизни. Наоборот, такие люди редко достигают карьерных высот.

Ученые изучили влияние уровня IQ на успешность. Это исследование стартовало еще в двадцатые годы прошлого века. В рамках исследования были изучены полторы тысячи детей, в которых наблюдался высокий уровень интеллекта. Оказалось, что дети, повзрослев, не стали успешными, по сравнению с менее одаренными сверстниками.

Ученые убеждены, что от уровня интеллекта не зависит жизненный успех. Однако, какой показатель влияет этот фактор, эксперты не уточнили. Впрочем, также они не указали, что надо понимать под успехом в жизни.

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Зато исследователи посоветовали родителям не беспокоиться, если их дети показали низкие результаты в тестах на IQ, и уделить внимание другим аспектам, например, творчества.
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Сегодня, 01:18 » Автор: Евгений Шевченко
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