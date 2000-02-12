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Раздел: Медицина  
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При создании новых антибиотиков могут использовать муравьев

При создании новых антибиотиков могут использовать муравьев Ученые выявили 12 видов антимикробных веществ, производимых муравьями.

Новое уникальное исследование было проведено командой специалистов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Было установлено, что шестьдесят процентов видов муравьем способны вырабатывать антибиотики, которые могут помочь человечеству в момент кризиса привыкания к уже существующим типам лекарственных препаратов.

До этого исследователям удалось выявить, что данные насекомые производят собственные вещества для противостояния заболеваниям, но этот эксперимент смог доказать, что вещества помогут и людям в борьбе с различными недугами.

Авторы работы из Университета Северной Каролины установили, что одни из самых распространенных насекомых на нашей планете способны бороться с огромным списком заболеваний. Муравьи вырабатывают двенадцать видов специфического антимикробного агента, который переносится на их экзоселетах.

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Теперь этим делом займутся специалисты по созданию методов препятствия антибиотикорезистентности.
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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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