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Что делать в первую очередь при увеличении щитовидки
Медики объяснили, от чего может увеличиться щитовидная железа и что нужно делать в таком случае.
Щитовидная железа не увеличивается просто так, на это всегда есть причины и чаще всего такое явление свидетельствует о неправильной работе этого органа, а также недостатке йода и других полезных веществ.
Гипотиреоз и гипертиреоз
Эти два заболевания являются первопричиной увеличения щитовидной железы. Если при гипотиреозе снижается производство гормонов щитовидки, то при гипертиреозе - оно, наоборот, чрезмерное. И в том и в другом случае человек может испытывать дискомфорт в области щитовидной железы, так как она увеличивается в объеме, а также страдать от неприятных симптомов.
Общие признаки заболеваний щитовидки:
- увеличение органа и шеи в том числе, заметное невооруженным глазом;
- нарушение менструального цикла;
- депрессия, перепады настроения, апатия;
- выпадение волос;
- нарушение ритма сердца;
- боль и слабость в мышцах;
- повышенная потливость;
- хроническая усталость;
- проблемы с весом - похудение или ожирение;
- нарушения стула, могут быть как запор, так и диарея.
Почему увеличивается щитовидная железа?
В первую очередь, независимо от того гипотиреоз или гипертиреоз развивается у больного, щитовидке не хватает йода. Суточная потребность организма взрослого человека составляет 100 мкг, но мало кто соблюдает такую рекомендацию от врачей.
Если вы заметили, что у вас наблюдаются вышеперечисленные симптомы заболеваний щитовидной железы, самым правильным решением будет обращение к врачу, иначе вы сами можете усугубить ситуацию и от этого лечение затянется на длительное время.
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Ни о каком самолечении в данном случае не может идти и речи. Единственное, чем вы можете себе помочь, так это составлением сбалансированного рациона питания, в котором будут присутствовать йод, цинк, витамин А и другие необходимые для нормального функционирования щитовидки компоненты. А потом - обязательно к доктору на прием.
Щитовидная железа не увеличивается просто так, на это всегда есть причины и чаще всего такое явление свидетельствует о неправильной работе этого органа, а также недостатке йода и других полезных веществ.
Гипотиреоз и гипертиреоз
Эти два заболевания являются первопричиной увеличения щитовидной железы. Если при гипотиреозе снижается производство гормонов щитовидки, то при гипертиреозе - оно, наоборот, чрезмерное. И в том и в другом случае человек может испытывать дискомфорт в области щитовидной железы, так как она увеличивается в объеме, а также страдать от неприятных симптомов.
Общие признаки заболеваний щитовидки:
- увеличение органа и шеи в том числе, заметное невооруженным глазом;
- нарушение менструального цикла;
- депрессия, перепады настроения, апатия;
- выпадение волос;
- нарушение ритма сердца;
- боль и слабость в мышцах;
- повышенная потливость;
- хроническая усталость;
- проблемы с весом - похудение или ожирение;
- нарушения стула, могут быть как запор, так и диарея.
Почему увеличивается щитовидная железа?
В первую очередь, независимо от того гипотиреоз или гипертиреоз развивается у больного, щитовидке не хватает йода. Суточная потребность организма взрослого человека составляет 100 мкг, но мало кто соблюдает такую рекомендацию от врачей.
Если вы заметили, что у вас наблюдаются вышеперечисленные симптомы заболеваний щитовидной железы, самым правильным решением будет обращение к врачу, иначе вы сами можете усугубить ситуацию и от этого лечение затянется на длительное время.
Читайте также: Ученые нашли связь между образованием и здоровьем
Ни о каком самолечении в данном случае не может идти и речи. Единственное, чем вы можете себе помочь, так это составлением сбалансированного рациона питания, в котором будут присутствовать йод, цинк, витамин А и другие необходимые для нормального функционирования щитовидки компоненты. А потом - обязательно к доктору на прием.
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