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Что делать в первую очередь при увеличении щитовидки

Что делать в первую очередь при увеличении щитовидкиМедики объяснили, от чего может увеличиться щитовидная железа и что нужно делать в таком случае.

Щитовидная железа не увеличивается просто так, на это всегда есть причины и чаще всего такое явление свидетельствует о неправильной работе этого органа, а также недостатке йода и других полезных веществ.

Гипотиреоз и гипертиреоз

Эти два заболевания являются первопричиной увеличения щитовидной железы. Если при гипотиреозе снижается производство гормонов щитовидки, то при гипертиреозе - оно, наоборот, чрезмерное. И в том и в другом случае человек может испытывать дискомфорт в области щитовидной железы, так как она увеличивается в объеме, а также страдать от неприятных симптомов.

Общие признаки заболеваний щитовидки:

- увеличение органа и шеи в том числе, заметное невооруженным глазом;

- нарушение менструального цикла;

- депрессия, перепады настроения, апатия;

- выпадение волос;

- нарушение ритма сердца;

- боль и слабость в мышцах;

- повышенная потливость;

- хроническая усталость;

- проблемы с весом - похудение или ожирение;

- нарушения стула, могут быть как запор, так и диарея.

Почему увеличивается щитовидная железа?

В первую очередь, независимо от того гипотиреоз или гипертиреоз развивается у больного, щитовидке не хватает йода. Суточная потребность организма взрослого человека составляет 100 мкг, но мало кто соблюдает такую рекомендацию от врачей.

Если вы заметили, что у вас наблюдаются вышеперечисленные симптомы заболеваний щитовидной железы, самым правильным решением будет обращение к врачу, иначе вы сами можете усугубить ситуацию и от этого лечение затянется на длительное время.

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Ни о каком самолечении в данном случае не может идти и речи. Единственное, чем вы можете себе помочь, так это составлением сбалансированного рациона питания, в котором будут присутствовать йод, цинк, витамин А и другие необходимые для нормального функционирования щитовидки компоненты. А потом - обязательно к доктору на прием.
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 Теги: щитовидка, увеличение

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Сегодня, 13:45 » Автор: Валерия Янобекова
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