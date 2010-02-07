Что делать в первую очередь при увеличении щитовидки

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Щитовидная железа не увеличивается просто так, на это всегда есть причины и чаще всего такое явление свидетельствует о неправильной работе этого органа, а также недостатке йода и других полезных веществ.Эти два заболевания являются первопричиной увеличения щитовидной железы. Если при гипотиреозе снижается производство гормонов щитовидки, то при гипертиреозе - оно, наоборот, чрезмерное. И в том и в другом случае человек может испытывать дискомфорт в области щитовидной железы, так как она увеличивается в объеме, а также страдать от неприятных симптомов.- увеличение органа и шеи в том числе, заметное невооруженным глазом;- нарушение менструального цикла;- депрессия, перепады настроения, апатия;- выпадение волос;- нарушение ритма сердца;- боль и слабость в мышцах;- повышенная потливость;- хроническая усталость;- проблемы с весом - похудение или ожирение;- нарушения стула, могут быть как запор, так и диарея.В первую очередь, независимо от того гипотиреоз или гипертиреоз развивается у больного, щитовидке не хватает йода. Суточная потребность организма взрослого человека составляет 100 мкг, но мало кто соблюдает такую рекомендацию от врачей.Если вы заметили, что у вас наблюдаются вышеперечисленные симптомы заболеваний щитовидной железы, самым правильным решением будет обращение к врачу, иначе вы сами можете усугубить ситуацию и от этого лечение затянется на длительное время.Ни о каком самолечении в данном случае не может идти и речи. Единственное, чем вы можете себе помочь, так это составлением сбалансированного рациона питания, в котором будут присутствовать йод, цинк, витамин А и другие необходимые для нормального функционирования щитовидки компоненты. А потом - обязательно к доктору на прием.