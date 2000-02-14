Раздел: Медицина
Врачи рассказали, как определить депрессию по лицу
Обычные симптомы могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях психики.
Ученые уверены в том, что появление угревой сыпи может представлять собой свидетельство того, что у их носителя наблюдаются серьезные проблемы с психикой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAInfo.
Исследование было проведено дерматологами из Британии, которые пришли к мнению - угревая сыпь это действительно сигнал, который посылается нервной системой, пишут Комментарии.ua.
Доказать это удалось пациентам, которые были направлены к врачам-психиатрам для обследования и дальнейшего лечения.
Ученые утверждают, что крайне важно, как можно быстрее совершить первый свой визит к дерматологу, если угревая сыпь доставляет сильный дискомфорт.
Ранняя диагностика позволит сформировать оптимальную программу по уходу за кожей, а также позволит избежать серьезных психических расстройств.
Дерматологи уверены в том, что пациенты с угревой сыпью с вероятностью, на 63 % превосходящую среднестатистическую, получали через год диагноз "депрессия".
Читайте также: Ученые открыли важный фактор привлекательности
При этом риск появления легких и средних форм психических расстройств сохраняется в течении следующих пяти лет после диагностики.
Ученые уверены в том, что появление угревой сыпи может представлять собой свидетельство того, что у их носителя наблюдаются серьезные проблемы с психикой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAInfo.
Исследование было проведено дерматологами из Британии, которые пришли к мнению - угревая сыпь это действительно сигнал, который посылается нервной системой, пишут Комментарии.ua.
Доказать это удалось пациентам, которые были направлены к врачам-психиатрам для обследования и дальнейшего лечения.
Ученые утверждают, что крайне важно, как можно быстрее совершить первый свой визит к дерматологу, если угревая сыпь доставляет сильный дискомфорт.
Ранняя диагностика позволит сформировать оптимальную программу по уходу за кожей, а также позволит избежать серьезных психических расстройств.
Дерматологи уверены в том, что пациенты с угревой сыпью с вероятностью, на 63 % превосходящую среднестатистическую, получали через год диагноз "депрессия".
Читайте также: Ученые открыли важный фактор привлекательности
При этом риск появления легких и средних форм психических расстройств сохраняется в течении следующих пяти лет после диагностики.
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