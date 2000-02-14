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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали, как определить депрессию по лицу

Врачи рассказали, как определить депрессию по лицу Обычные симптомы могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях психики.

Ученые уверены в том, что появление угревой сыпи может представлять собой свидетельство того, что у их носителя наблюдаются серьезные проблемы с психикой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAInfo.

Исследование было проведено дерматологами из Британии, которые пришли к мнению - угревая сыпь это действительно сигнал, который посылается нервной системой, пишут Комментарии.ua.

Доказать это удалось пациентам, которые были направлены к врачам-психиатрам для обследования и дальнейшего лечения.

Ученые утверждают, что крайне важно, как можно быстрее совершить первый свой визит к дерматологу, если угревая сыпь доставляет сильный дискомфорт.

Ранняя диагностика позволит сформировать оптимальную программу по уходу за кожей, а также позволит избежать серьезных психических расстройств.

Дерматологи уверены в том, что пациенты с угревой сыпью с вероятностью, на 63 % превосходящую среднестатистическую, получали через год диагноз "депрессия".

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При этом риск появления легких и средних форм психических расстройств сохраняется в течении следующих пяти лет после диагностики.
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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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