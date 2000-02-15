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Инсульт: почему возникает приступ и как его избежать

Инсульт: почему возникает приступ и как его избежать

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Как распознать обширный инсульт - медики назвали все симптомы Медики назвали все возможные признаки обширного инсульта, при которых следует немедленно вызывать "скорую помощь".

Признаки инсульта, знание которых может спасти жизнь Чтобы пациент, у которого случился инсульт, выжил, у врачей есть всего 4,5 часа («терапевтическое окно») с момента появления первых симптомов.