Раздел: Медицина
Инсульт: почему возникает приступ и как его избежать
Это должен знать каждый.
Стресс, особенно длительный, хронический, - один из главных провокаторов инсульта. При травмирующих ситуациях происходит скачок артериального давления и выброс гормона стресса (кортизола), что может стать причиной мозговой катастрофы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Можно ли довести до инсульта?
Здорового человека довести до инсульта невозможно. Между стрессом и инсультом всегда есть «посредник».
Чаще всего это артериальная гипертензия (постоянное давление обычно выше 120/80), атеросклеротические бляшки на стенках сосудов (из-за чего складывается опасное для возникновения инсульта состояние - сужение просвета артерий, питающих мозг) и мерцательная аритмия (при которой в предсердии формируются тромбы - «выстрелить» в голову может любой из них).
Чтобы острый стресс закончился инсультом, достаточно наличия одного из факторов. Если же сочетаются все три - инсульт может произойти и в спокойном состоянии.
Почему удар случается внезапно?
Недавно самолёт с 400 пассажирами совершил аварийную посадку - у командира воздушного судна случился инсульт. Почему врачи в ходе обязательного предполётного осмотра экипажа ничего не заметили?
Общемировая статистика такова: причина до 40% инсультов остаётся невыясненной. Особенно часто загадкой становятся «молодые инсульты» (до 45 лет).
Они возникают из-за редких причин - заболеваний крови, расслоения и патологии сосудов, питающих мозг, при которых перепады давления во время взлёта и посадки могут оказаться критическими. Выявить их в ходе профилактического скрининга невозможно - для этого нужны углублённые профильные исследования.
Однако такие причины скорее исключение, чем правило. Обычно врачи легко вычисляют своих потенциальных пациентов во время профилактических осмотров.
Сужение просветов артерий, питающих мозг, показывает УЗИ сосудов мозга, повышенный холестерин (причина появления атеросклеротических бляшек) и уровень сахара в крови выявит анализ крови из пальца, стойкую гипертонию - регулярный мониторинг артериального давления.
Внезапность инсульта тоже нередко оказывается мифом. Несмотря на всю стремительность, недуг нередко посылает «уведомления», которые пациенты либо не замечают, либо игнорируют.
Неврологи предупреждают: ни в коем случае нельзя оставлять без внимания внезапные беспричинные головокружения, потерю памяти, онемение части лица или тела, затруднения в речи (даже если это продолжалось несколько минут), непереносимость яркого света или громких звуков.
Это классические признаки транзиторной ишемической атаки, которая в большинстве случаев в кратчайшие сроки перерастает в обширный инсульт.
Излишняя терпеливость и трудовые подвиги при таких симптомах могут стоить жизни.
Сильную, внезапно возникшую головную боль нельзя терпеть ни при каких обстоятельствах. Большинство тех, у кого инсульт удалось «поймать» на ранней стадии, - это обратившиеся к врачу по поводу нестерпимой головной боли.
Удар нередко передаётся по наследству. Поэтому особенно внимательны к таким симптомам должны быть люди, чьи близкие родственники (родители, братья, сёстры) перенесли инсульт до 60 лет.
Какие правила помогут избежать инсульта?
Нулевого риска инсульта не существует. Он может возникнуть у любого человека. Однако 3 из 4 случаев инсульта можно предотвратить. Причём для этого не надо прилагать больших усилий.
- Физическая активность снижает риск инсульта на 15-20%.
- Отсутствие вредных привычек (в случае с инсультом наиболее вредно курение) уменьшает вероятность мозговой катастрофы на 20%.
- Если человек контролирует артериальное давление, сердечный ритм, уровни холестерина и сахара в крови - вероятность удара снижается на 50%.
Можно ли избежать инсульта и как быть, если он произошёл
Что делать в случае удара?
Опросы показывают: 80% людей знают, что такое инсульт, 50% представляют симптомы, но только 20% осведомлены, что нужно делать при их возникновении.
Лишь 3 из 10 пациентов вызывают скорую помощь. Остальные предпочитают отлежаться и подождать, пока само пройдёт.
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Однако инсульт - это неотложное состояние, при котором максимально эффективное лечение возможно в течение первых 3-5 часов. Поэтому нужно сразу вызывать неотложную помощь, предупредив диспетчера, что речь идёт о подозрении на инсульт.
Стресс, особенно длительный, хронический, - один из главных провокаторов инсульта. При травмирующих ситуациях происходит скачок артериального давления и выброс гормона стресса (кортизола), что может стать причиной мозговой катастрофы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Living.
Можно ли довести до инсульта?
Здорового человека довести до инсульта невозможно. Между стрессом и инсультом всегда есть «посредник».
Чаще всего это артериальная гипертензия (постоянное давление обычно выше 120/80), атеросклеротические бляшки на стенках сосудов (из-за чего складывается опасное для возникновения инсульта состояние - сужение просвета артерий, питающих мозг) и мерцательная аритмия (при которой в предсердии формируются тромбы - «выстрелить» в голову может любой из них).
Чтобы острый стресс закончился инсультом, достаточно наличия одного из факторов. Если же сочетаются все три - инсульт может произойти и в спокойном состоянии.
Почему удар случается внезапно?
Недавно самолёт с 400 пассажирами совершил аварийную посадку - у командира воздушного судна случился инсульт. Почему врачи в ходе обязательного предполётного осмотра экипажа ничего не заметили?
Общемировая статистика такова: причина до 40% инсультов остаётся невыясненной. Особенно часто загадкой становятся «молодые инсульты» (до 45 лет).
Они возникают из-за редких причин - заболеваний крови, расслоения и патологии сосудов, питающих мозг, при которых перепады давления во время взлёта и посадки могут оказаться критическими. Выявить их в ходе профилактического скрининга невозможно - для этого нужны углублённые профильные исследования.
Однако такие причины скорее исключение, чем правило. Обычно врачи легко вычисляют своих потенциальных пациентов во время профилактических осмотров.
Сужение просветов артерий, питающих мозг, показывает УЗИ сосудов мозга, повышенный холестерин (причина появления атеросклеротических бляшек) и уровень сахара в крови выявит анализ крови из пальца, стойкую гипертонию - регулярный мониторинг артериального давления.
Внезапность инсульта тоже нередко оказывается мифом. Несмотря на всю стремительность, недуг нередко посылает «уведомления», которые пациенты либо не замечают, либо игнорируют.
Неврологи предупреждают: ни в коем случае нельзя оставлять без внимания внезапные беспричинные головокружения, потерю памяти, онемение части лица или тела, затруднения в речи (даже если это продолжалось несколько минут), непереносимость яркого света или громких звуков.
Это классические признаки транзиторной ишемической атаки, которая в большинстве случаев в кратчайшие сроки перерастает в обширный инсульт.
Излишняя терпеливость и трудовые подвиги при таких симптомах могут стоить жизни.
Сильную, внезапно возникшую головную боль нельзя терпеть ни при каких обстоятельствах. Большинство тех, у кого инсульт удалось «поймать» на ранней стадии, - это обратившиеся к врачу по поводу нестерпимой головной боли.
Удар нередко передаётся по наследству. Поэтому особенно внимательны к таким симптомам должны быть люди, чьи близкие родственники (родители, братья, сёстры) перенесли инсульт до 60 лет.
Какие правила помогут избежать инсульта?
Нулевого риска инсульта не существует. Он может возникнуть у любого человека. Однако 3 из 4 случаев инсульта можно предотвратить. Причём для этого не надо прилагать больших усилий.
- Физическая активность снижает риск инсульта на 15-20%.
- Отсутствие вредных привычек (в случае с инсультом наиболее вредно курение) уменьшает вероятность мозговой катастрофы на 20%.
- Если человек контролирует артериальное давление, сердечный ритм, уровни холестерина и сахара в крови - вероятность удара снижается на 50%.
Можно ли избежать инсульта и как быть, если он произошёл
Что делать в случае удара?
Опросы показывают: 80% людей знают, что такое инсульт, 50% представляют симптомы, но только 20% осведомлены, что нужно делать при их возникновении.
Лишь 3 из 10 пациентов вызывают скорую помощь. Остальные предпочитают отлежаться и подождать, пока само пройдёт.
Читайте также: Китай начнет тестировать мощную анти-раковую терапию
Однако инсульт - это неотложное состояние, при котором максимально эффективное лечение возможно в течение первых 3-5 часов. Поэтому нужно сразу вызывать неотложную помощь, предупредив диспетчера, что речь идёт о подозрении на инсульт.
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