Раздел: Медицина
Герпес: названы правила профилактики и лечения
Зимой эта проблема обостряется.
Кажущаяся безобидной простуда - вполне возможно сигнализирует о том, что в организме есть проблемы, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Отметим, что вирусы, относящиеся к семейству Herpesviridae, а по-простонародному герпеса, распространены на всей планете.
Вирусологи могут рассказать о нескольких видах данной болезни, что протекает скрыто и может стать причиной серьезных осложнений.
Герпесвирусы отличаются особой коварностью, потому как могут поразить почти все человеческие органы и системы, проникая самыми разными путями (бытовым и даже половым).
Появление заболевания происходит различно. Это может быть классическая простуда на губах и сложные клинические способы вроде герпетическим менингоэнцефалитом. Главная задача – своевременно распознать заболевание и начать бороться с ним.
Сразу подчеркнем, что лечить герпес трудоемко и сложно. Проблема в том, что оказавшись в организме человека, он будет там всегда.
Борьба с данной болезнью ведется, что называется, по всем медицинским фронтам: от педиатров до урологов.
Проявление герпеса связано с ослаблением иммунной системы либо наличием нарушений в системе интерферонов.
По этой причине при лечении герпеса, кроме противовирусных лекарств, применяют те, то стимулируют выработку своего интерферона.
Надо ли лечить герпес?
Обязательно надо. Даже в том случае, когда болезнь проявляется в вялотекущем варианте и напоминает не так часто. Однако, находясь в человеческом организме, вирус размножается и поражает иммунные клетки, давая возможность войти другим болезням.
Наличие вируса герпеса в организме беременной может оказать сильнейшее влияние на то, как развивается плод. Медики знают много случаев, когда беременность, осложненная герпесом, завершалась неблагоприятно.
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Как не подхватить герпес?
На сегодня медики не могут предложить какую-то определенную вакцину, что в состоянии предостеречь от этой болезни. Именно поэтому важная роль в лечении заболевания отводится своевременному диагностированию герпеса.
Если усталость становится хронической и чувствуется общее недомогание, надо идти к врачу.
Кажущаяся безобидной простуда - вполне возможно сигнализирует о том, что в организме есть проблемы, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Отметим, что вирусы, относящиеся к семейству Herpesviridae, а по-простонародному герпеса, распространены на всей планете.
Вирусологи могут рассказать о нескольких видах данной болезни, что протекает скрыто и может стать причиной серьезных осложнений.
Герпесвирусы отличаются особой коварностью, потому как могут поразить почти все человеческие органы и системы, проникая самыми разными путями (бытовым и даже половым).
Появление заболевания происходит различно. Это может быть классическая простуда на губах и сложные клинические способы вроде герпетическим менингоэнцефалитом. Главная задача – своевременно распознать заболевание и начать бороться с ним.
Сразу подчеркнем, что лечить герпес трудоемко и сложно. Проблема в том, что оказавшись в организме человека, он будет там всегда.
Борьба с данной болезнью ведется, что называется, по всем медицинским фронтам: от педиатров до урологов.
Проявление герпеса связано с ослаблением иммунной системы либо наличием нарушений в системе интерферонов.
По этой причине при лечении герпеса, кроме противовирусных лекарств, применяют те, то стимулируют выработку своего интерферона.
Надо ли лечить герпес?
Обязательно надо. Даже в том случае, когда болезнь проявляется в вялотекущем варианте и напоминает не так часто. Однако, находясь в человеческом организме, вирус размножается и поражает иммунные клетки, давая возможность войти другим болезням.
Наличие вируса герпеса в организме беременной может оказать сильнейшее влияние на то, как развивается плод. Медики знают много случаев, когда беременность, осложненная герпесом, завершалась неблагоприятно.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Как не подхватить герпес?
На сегодня медики не могут предложить какую-то определенную вакцину, что в состоянии предостеречь от этой болезни. Именно поэтому важная роль в лечении заболевания отводится своевременному диагностированию герпеса.
Если усталость становится хронической и чувствуется общее недомогание, надо идти к врачу.
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