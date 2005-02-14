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Раздел: Медицина  
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Медики подсказали, как уберечь спину людям с "сидячей" работой

Медики подсказали, как уберечь спину людям с "сидячей" работойМалоактивный образ жизни - одна из главных причин болей в спине и заболеваний позвоночника.

Длительное пребывание в сидячем положении рано или поздно принесет человеку проблемы со здоровьем. В первую очередь они коснутся позвоночника, ведь по статистике, более 70% людей с "сидячей" работой ежедневно страдают от боли в спине.

Что такое офисный синдром?

Большая часть офисных сотрудников, вынужденных подолгу сидеть на одном месте и не менять положение тела, жалуются на боли в спине. Вдобавок к этому, мужчины и женщины, работающие в офисе, поддаются стрессам, вследствие чего у них развивается нервное перенапряжение. В итоге, появляется лишний вес от малоподвижности, нервов и неполноценного питания. Все это вместе, собственно, и именуется офисным синдромом.

Как предупредить болезни позвоночника и боли в спине?

Контролировать вес. Избыточная масса тела - это дополнительная нагрузка на позвоночник. Подавляющее большинство офисных работников имеют лишний вес, на что есть причины - употребление высококалорийной, жирной и сладкой пищи, и сама по себе "сидячая" работа. В связи с риском проблем со спиной медики рекомендуют поддерживать вес в норме и не допускать набора лишних килограммов.

Научиться справляться со стрессами. Когда человек находится под воздействием негативного давления со стороны руководства или коллег, он мало задумывается о том, как и какое количество времени сидит на одном и том же месте. Поэтому эксперты советуют своевременно избавляться от негативных мыслей и стараться избегать стрессовых, а также конфликтных, ситуаций.

Больше двигаться. Хотя бы раз в час нужно поднимать "пятую точку" со стула для того, чтобы пройтись, сделать несложные упражнения, выйти на свежий воздух и походить вокруг офиса. После работы желательно пройти пешком хотя бы пару остановок до дома, по возвращению куда не следует сразу же укладываться на диван. Утренние зарядки тоже могут помочь поддерживать мышцы в тонусе. Немаловажно держать правильную осанку во время работы за столом.

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Офисное кресло тоже должно быть "правильным", ведь если человек постоянно ощущает неудобство от того, что вес распределяется неправильно и давит на поясницу, появляются регулярные боли. На сегодняшний день офисным работникам предоставляют возможность приобрести специальную подушку для кресла, которая выполняет поддерживающую функцию и препятствует нарушению кровообращения, не позволяет горбиться и искривлять позвоночник.
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 Теги: спина, сидячая работа

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Сегодня, 13:58 » Автор: Валерия Янобекова
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