Раздел: Медицина
Ученые сделали неожиданный вывод о вреде парфюмов
Исследование было опубликовано в авторитетном медицинском журнале.
Дезодоранты, духи, шампуни и другие косметические и гигиенические продукты не меньше загрязняют воздух городов канцерогенами и другими опасными веществами, чем дым машин и сигарет, говорится в статье, опубликованной в журнале «Science», передаёт Хроника.инфо со ссылкой на НашаМама.
Сегодня выхлопы машин не являются единственными или даже главными загрязнителями воздуха, изучая том, какие канцерогены и другие вредные молекулы содержатся в воздухе квартир жителей разных городов Америки и на их улицах.
Как отмечают ученые, их интересовали не самые распространенные неорганические загрязнители, как будто сернистого газа или паров азотной кислоты, а различные органические вещества, способные вызвать рак и серьезные гормональные нарушения в работе организма. Подобные вещества содержатся в больших количествах нефти, бензина и продуктах их горения.
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Проанализировав статистику, которую собирают экологические ведомства в США, и измерив уровень загрязнения воздуха в Лос-Анджелесе, экологи с удивлением обнаружили, что их главным источником сегодня не автомобили или промышленные предприятия, хотя их уровень выбросов остается заметно выше нормы, а косметические и бытовые товары.
Дезодоранты, духи, шампуни и другие косметические и гигиенические продукты не меньше загрязняют воздух городов канцерогенами и другими опасными веществами, чем дым машин и сигарет, говорится в статье, опубликованной в журнале «Science», передаёт Хроника.инфо со ссылкой на НашаМама.
Сегодня выхлопы машин не являются единственными или даже главными загрязнителями воздуха, изучая том, какие канцерогены и другие вредные молекулы содержатся в воздухе квартир жителей разных городов Америки и на их улицах.
Как отмечают ученые, их интересовали не самые распространенные неорганические загрязнители, как будто сернистого газа или паров азотной кислоты, а различные органические вещества, способные вызвать рак и серьезные гормональные нарушения в работе организма. Подобные вещества содержатся в больших количествах нефти, бензина и продуктах их горения.
Читайте также: Медики подсказали, как уберечь спину людям с "сидячей" работой
Проанализировав статистику, которую собирают экологические ведомства в США, и измерив уровень загрязнения воздуха в Лос-Анджелесе, экологи с удивлением обнаружили, что их главным источником сегодня не автомобили или промышленные предприятия, хотя их уровень выбросов остается заметно выше нормы, а косметические и бытовые товары.
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