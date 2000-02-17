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Раздел: Медицина  
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Ученые сделали неожиданный вывод о вреде парфюмов

Ученые сделали неожиданный вывод о вреде парфюмов Исследование было опубликовано в авторитетном медицинском журнале.

Дезодоранты, духи, шампуни и другие косметические и гигиенические продукты не меньше загрязняют воздух городов канцерогенами и другими опасными веществами, чем дым машин и сигарет, говорится в статье, опубликованной в журнале «Science», передаёт Хроника.инфо со ссылкой на НашаМама.

Сегодня выхлопы машин не являются единственными или даже главными загрязнителями воздуха, изучая том, какие канцерогены и другие вредные молекулы содержатся в воздухе квартир жителей разных городов Америки и на их улицах.

Как отмечают ученые, их интересовали не самые распространенные неорганические загрязнители, как будто сернистого газа или паров азотной кислоты, а различные органические вещества, способные вызвать рак и серьезные гормональные нарушения в работе организма. Подобные вещества содержатся в больших количествах нефти, бензина и продуктах их горения.

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Проанализировав статистику, которую собирают экологические ведомства в США, и измерив уровень загрязнения воздуха в Лос-Анджелесе, экологи с удивлением обнаружили, что их главным источником сегодня не автомобили или промышленные предприятия, хотя их уровень выбросов остается заметно выше нормы, а косметические и бытовые товары.
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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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