Медики объяснили, в чем польза Великого поста для здоровья

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Верные признаки того, что ваш организм требует «чистки» Сейчас очень распространено мнение о том, что организм нужно очищать от шлаков и токсинов, чтобы быть здоровым. Медики полностью поддерживают тех, кто очищается.