Раздел: Медицина
Простой продукт, помогающий похудеть и очиститься от токсинов
Добавление этого продукта в рацион поможет избежать строгой диеты.
У имбирной диеты нет временных ограничений, потому как она не относится к категории жестких методик питания для похудения. Диетологи рекомендуют употреблять корень имбиря в свежем виде, а также добавлять его в различные блюда и готовить из него чай, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Корень имбиря обладает рядом полезных свойств:
- укрепление иммунной системы;
- жиросжигание;
- очищение кровеносных сосудов;
- снижение уровня холестерина и глюкозы в крови;
- тонизирующее свойство;
- выведение токсинов и шлаков из организма;
- противодействие свободным радикалам;
- улучшение состава крови и профилактика железодефицитной анемии;
- нормализация артериального давления.
Имбирная диета предусматривает употребление корня имбиря на постоянной основе. Причем, она понравится всем тем, кто не может сразу отказаться от калорийных блюд, потому как диетологи разрешают есть все продукты и блюда. Единственное, что нужно исключить из рациона питания - сахар и алкоголь.
Конечно же, если худеющий запланирует сбалансированное меню на каждый день, добавив к нему имбирный напиток, чай или использование молотого имбиря в качестве приправы для горячих блюд, то процесс похудения будет более прогрессивным.
Если ограничивать калории и пить много жидкости, при этом налегая на свежий имбирь, то результат не заставить себя ждать и уже к концу первой недели имбирной диеты можно ощутить потерю 3-5 кг лишнего веса.
В целом, имбирь хорошо сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также придает пикантности салатам и низкокалорийным десертам. Напиток с корнем имбиря, долькой лимона и медом отлично угнетает аппетит и способствует мягкому очищению организма от токсических веществ, а также его оздоровлению и омоложению.
По окончанию имбирной диеты, особых правил у которой нет, мужчина или женщина отметят не только уменьшение объемов талии, но и улучшение внешнего вида кожи, волос и ногтей.
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Желательно, перед тем, как садиться на имбирную диету, проконсультироваться с профессиональным диетологом, особенно это касается людей, у которых есть заболевания органов желудочно-кишечного тракта, и аллергиков.
У имбирной диеты нет временных ограничений, потому как она не относится к категории жестких методик питания для похудения. Диетологи рекомендуют употреблять корень имбиря в свежем виде, а также добавлять его в различные блюда и готовить из него чай, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Корень имбиря обладает рядом полезных свойств:
- укрепление иммунной системы;
- жиросжигание;
- очищение кровеносных сосудов;
- снижение уровня холестерина и глюкозы в крови;
- тонизирующее свойство;
- выведение токсинов и шлаков из организма;
- противодействие свободным радикалам;
- улучшение состава крови и профилактика железодефицитной анемии;
- нормализация артериального давления.
Имбирная диета предусматривает употребление корня имбиря на постоянной основе. Причем, она понравится всем тем, кто не может сразу отказаться от калорийных блюд, потому как диетологи разрешают есть все продукты и блюда. Единственное, что нужно исключить из рациона питания - сахар и алкоголь.
Конечно же, если худеющий запланирует сбалансированное меню на каждый день, добавив к нему имбирный напиток, чай или использование молотого имбиря в качестве приправы для горячих блюд, то процесс похудения будет более прогрессивным.
Если ограничивать калории и пить много жидкости, при этом налегая на свежий имбирь, то результат не заставить себя ждать и уже к концу первой недели имбирной диеты можно ощутить потерю 3-5 кг лишнего веса.
В целом, имбирь хорошо сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также придает пикантности салатам и низкокалорийным десертам. Напиток с корнем имбиря, долькой лимона и медом отлично угнетает аппетит и способствует мягкому очищению организма от токсических веществ, а также его оздоровлению и омоложению.
По окончанию имбирной диеты, особых правил у которой нет, мужчина или женщина отметят не только уменьшение объемов талии, но и улучшение внешнего вида кожи, волос и ногтей.
Читайте также: Худеем по-украински: названы диетические свойства борща
Желательно, перед тем, как садиться на имбирную диету, проконсультироваться с профессиональным диетологом, особенно это касается людей, у которых есть заболевания органов желудочно-кишечного тракта, и аллергиков.
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