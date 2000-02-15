» » Названы две главные причины ухудшения памяти
Раздел: Медицина  
0

Названы две главные причины ухудшения памяти

Названы две главные причины ухудшения памяти Изменение образа жизни может улучшить состояние памяти в молодом возрасте.

Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HealthyStyle.

Но это не означает, что у них проблемы с сосудами головного мозга!

Исследователи утверждают, что стресс и многозадачность – главные составляющие современного образа жизни могут быть виноваты в этом.

Для изучения влияния образа жизни на память на протяжении всей взрослой жизни, исследователи из Калифорнийского университета проанализировали результаты опроса 18 500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.

Более высокий, чем ожидалось, процент молодых людей жаловались на ухудшение памяти.

Проанализировав образ жизни опрошенных, ученые пришли к выводу, что новые информационные технологии — в том числе интернет, текстовые сообщения и беспроводные устройства, приводят к постоянной многозадачности.

Это влияет на продолжительность концентрации внимания, ухудшает способности человека к запоминанию информации.

Читайте также: Неожиданное открытие: врачи рассказали о пользе жареных блюд

Поэтому витамины и популярные таблетки для улучшения памяти не действуют – мозг нуждается в отдыхе, а не в каких-либо дополнительных веществах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     614
     0

Похожие новости по теме

Названы опасные последствия сидячего образа жизни Названы опасные последствия сидячего образа жизни

Ученым удалось выяснить, какие опасности для здоровья таит в себе сидячий образ жизни

Названы главные причины плохой памяти Названы главные причины плохой памяти

Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память.

Медики назвали основные причины плохой памяти Медики назвали основные причины плохой памяти

Во всем мире растет число людей, которые жалуются на плохую память.

Назван продукт, способствующий улучшению памяти Назван продукт, способствующий улучшению памяти

Найден способ улучшить память в пожилом возрасте.

Из-за избытка углеводов можно потерять память Из-за избытка углеводов можно потерять память

К такому выводу пришли немецкие ученые.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх