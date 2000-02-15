Раздел: Медицина
Названы две главные причины ухудшения памяти
Изменение образа жизни может улучшить состояние памяти в молодом возрасте.
Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HealthyStyle.
Но это не означает, что у них проблемы с сосудами головного мозга!
Исследователи утверждают, что стресс и многозадачность – главные составляющие современного образа жизни могут быть виноваты в этом.
Для изучения влияния образа жизни на память на протяжении всей взрослой жизни, исследователи из Калифорнийского университета проанализировали результаты опроса 18 500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.
Более высокий, чем ожидалось, процент молодых людей жаловались на ухудшение памяти.
Проанализировав образ жизни опрошенных, ученые пришли к выводу, что новые информационные технологии — в том числе интернет, текстовые сообщения и беспроводные устройства, приводят к постоянной многозадачности.
Это влияет на продолжительность концентрации внимания, ухудшает способности человека к запоминанию информации.
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Поэтому витамины и популярные таблетки для улучшения памяти не действуют – мозг нуждается в отдыхе, а не в каких-либо дополнительных веществах.
Последние исследования показали, что 14 процентов молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 39 лет жалуются на плохую память, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на HealthyStyle.
Но это не означает, что у них проблемы с сосудами головного мозга!
Исследователи утверждают, что стресс и многозадачность – главные составляющие современного образа жизни могут быть виноваты в этом.
Для изучения влияния образа жизни на память на протяжении всей взрослой жизни, исследователи из Калифорнийского университета проанализировали результаты опроса 18 500 человек в возрасте от 18 до 99 лет.
Более высокий, чем ожидалось, процент молодых людей жаловались на ухудшение памяти.
Проанализировав образ жизни опрошенных, ученые пришли к выводу, что новые информационные технологии — в том числе интернет, текстовые сообщения и беспроводные устройства, приводят к постоянной многозадачности.
Это влияет на продолжительность концентрации внимания, ухудшает способности человека к запоминанию информации.
Читайте также: Неожиданное открытие: врачи рассказали о пользе жареных блюд
Поэтому витамины и популярные таблетки для улучшения памяти не действуют – мозг нуждается в отдыхе, а не в каких-либо дополнительных веществах.
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