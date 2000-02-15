Раздел: Медицина
Врачи рассказали о вреде смартфона в уборной
Использование телефона в уборной может повлечь неприятные последствия.
Несколько минут без телефона помогут развивать осознанность. Человеческому мозгу нужно отдыхать. Ученые довели, что даже несколько минут без новой информации помогут расслабиться, а ещё заметить, что происходит у вас в сознании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoodNews.
Доказано, что осознанность можно развивать не только с помощью медитации. В течение дня нам постоянно нужно концентрироваться, и такая передышка пойдёт мозгу на пользу.
Это возможность понять, как вы себя чувствуете, когда ваше внимание не отвлекают работа, общение или развлечения. В такие моменты вы остаётесь наедине с собой. Возможно, вы заметите, что вас что-то беспокоит, или найдёте решение старой проблемы.
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Многие стараются меньше смотреть в телефон, но само по себе это довольно сложно. Такая цель слишком расплывчатая. Действуйте постепенно: для начала перестаньте брать с собой телефон в уборную.
Несколько минут без телефона помогут развивать осознанность. Человеческому мозгу нужно отдыхать. Ученые довели, что даже несколько минут без новой информации помогут расслабиться, а ещё заметить, что происходит у вас в сознании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoodNews.
Доказано, что осознанность можно развивать не только с помощью медитации. В течение дня нам постоянно нужно концентрироваться, и такая передышка пойдёт мозгу на пользу.
Это возможность понять, как вы себя чувствуете, когда ваше внимание не отвлекают работа, общение или развлечения. В такие моменты вы остаётесь наедине с собой. Возможно, вы заметите, что вас что-то беспокоит, или найдёте решение старой проблемы.
Читайте также: Неожиданное открытие: врачи рассказали о пользе жареных блюд
Многие стараются меньше смотреть в телефон, но само по себе это довольно сложно. Такая цель слишком расплывчатая. Действуйте постепенно: для начала перестаньте брать с собой телефон в уборную.
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