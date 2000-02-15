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Кому грозит дефицит витамина В₁
Медики объяснили, от чего в организме может развиться дефицит витамина В₁.
Нехватка витамина В₁ или тиамина, как его называют медики, в первую очередь негативно отражается на нервной системе. Врачи называют этот витамин жизненно необходимым для ЦНС и мозга, поэтому допускать его дефицита крайне не рекомендуется.
Наибольшее количество витамина В₁ содержится в: семечках подсолнечника, кунжуте, красной икре, постной свинине, арахисе, кешью, фундуке, грецких и кедровых орехах, гречневой каше, пшене, цельнозерновой муке и в хлебобулочных изделиях из нее, говяжьей печени, рыбе и кальмарах.
К симптомам нехватки тиамина относят быструю утомляемость, слабость, сонливость, одышку, плохое настроение или, наоборот, часто меняющийся гнев на милость, а также ухудшение работоспособности мозга и, как следствие, снижение когнитивных способностей.
Кому грозит дефицит витамина В₁?
- тем, кто неправильно питается;
- любителям диет;
- диабетикам, потому как их организму нужно больше витамина В₁, чем здоровому человеку;
- алкоголикам и сладкоежкам, потому что при частом употреблении алкоголя и сладостей потребность в витамине В₁ возрастает, а данные продукты имеют свойство разрушать тиамин и не позволять ему всасываться в кровь в необходимом количестве;
- кофеманам, ведь кофе содержит танины, способствующие уменьшению всасывания витамина В₁;
- женщинам во время беременности, особенно, если они страдают от ежедневных приступов токсикоза;
- при гемодиализе;
- тем, у кого удален желудок или часть кишечника.
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К слову, витамин В₁ является водорастворимым, поэтому даже если вы употребляете его в количестве больше нормы, то он не навредит вашему здоровью, так как излишек выведется с мочой.
Нехватка витамина В₁ или тиамина, как его называют медики, в первую очередь негативно отражается на нервной системе. Врачи называют этот витамин жизненно необходимым для ЦНС и мозга, поэтому допускать его дефицита крайне не рекомендуется.
Наибольшее количество витамина В₁ содержится в: семечках подсолнечника, кунжуте, красной икре, постной свинине, арахисе, кешью, фундуке, грецких и кедровых орехах, гречневой каше, пшене, цельнозерновой муке и в хлебобулочных изделиях из нее, говяжьей печени, рыбе и кальмарах.
К симптомам нехватки тиамина относят быструю утомляемость, слабость, сонливость, одышку, плохое настроение или, наоборот, часто меняющийся гнев на милость, а также ухудшение работоспособности мозга и, как следствие, снижение когнитивных способностей.
Кому грозит дефицит витамина В₁?
- тем, кто неправильно питается;
- любителям диет;
- диабетикам, потому как их организму нужно больше витамина В₁, чем здоровому человеку;
- алкоголикам и сладкоежкам, потому что при частом употреблении алкоголя и сладостей потребность в витамине В₁ возрастает, а данные продукты имеют свойство разрушать тиамин и не позволять ему всасываться в кровь в необходимом количестве;
- кофеманам, ведь кофе содержит танины, способствующие уменьшению всасывания витамина В₁;
- женщинам во время беременности, особенно, если они страдают от ежедневных приступов токсикоза;
- при гемодиализе;
- тем, у кого удален желудок или часть кишечника.
Читайте также: Врачи рассказали о вреде смартфона в уборной
К слову, витамин В₁ является водорастворимым, поэтому даже если вы употребляете его в количестве больше нормы, то он не навредит вашему здоровью, так как излишек выведется с мочой.
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