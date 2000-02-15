Кому грозит дефицит витамина В₁

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нехватка витамина В₁ или тиамина, как его называют медики, в первую очередь негативно отражается на нервной системе. Врачи называют этот витамин жизненно необходимым для ЦНС и мозга, поэтому допускать его дефицита крайне не рекомендуется.Наибольшее количество витамина В₁ содержится в: семечках подсолнечника, кунжуте, красной икре, постной свинине, арахисе, кешью, фундуке, грецких и кедровых орехах, гречневой каше, пшене, цельнозерновой муке и в хлебобулочных изделиях из нее, говяжьей печени, рыбе и кальмарах.К симптомам нехватки тиамина относят быструю утомляемость, слабость, сонливость, одышку, плохое настроение или, наоборот, часто меняющийся гнев на милость, а также ухудшение работоспособности мозга и, как следствие, снижение когнитивных способностей.- тем, кто неправильно питается;- любителям диет;- диабетикам, потому как их организму нужно больше витамина В₁, чем здоровому человеку;- алкоголикам и сладкоежкам, потому что при частом употреблении алкоголя и сладостей потребность в витамине В₁ возрастает, а данные продукты имеют свойство разрушать тиамин и не позволять ему всасываться в кровь в необходимом количестве;- кофеманам, ведь кофе содержит танины, способствующие уменьшению всасывания витамина В₁;- женщинам во время беременности, особенно, если они страдают от ежедневных приступов токсикоза;- при гемодиализе;- тем, у кого удален желудок или часть кишечника.К слову, витамин В₁ является водорастворимым, поэтому даже если вы употребляете его в количестве больше нормы, то он не навредит вашему здоровью, так как излишек выведется с мочой.